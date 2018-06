El enfado de Cristiano Ronaldo tras una reunión clave entre Jorge Mendes y el Real Madrid

El cónclave entre agente y club no da buenas noticias al luso

El jugador sigue sin hablar, ahora con la selección portuguesa

Foto: Reuters.

Además de una renovación al alza, nadie sabe con exactitud qué es lo que quiere Cristiano Ronaldo, aunque lo que parece evidente es que mucho tendrán que cambiar las cosas para que el astro portugués siga vistiendo la camiseta del Real Madrid la próxima temporada. Según El Chiringuito de Mega, el lusó no salió nada contento tras la reunión entre Jorge Mendes, su agente, y el club blanco.

El representante de jugadores se reunió este martes con el Real Madrid para tratar el futuro del astro portugués en el conjunto blanco, y según ha desvelado Edu Aguirre, Cristiano no ha quedado nada contento con el resultado de la reunión y no le ha gustado la postura del club a la hora de tratar su futuro.

"En los próximos días daré una respuesta a los aficionados que ellos sí están de mi lado. Fue muy bonito estar en el Madrid", fueron las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo tras conquistar la Decimotercera en Kiev.

Sin embargo, el Balón de Oro todavía no ha dado una respuesta a los aficionados ni ha despejado las dudas sobre su futuro, lo que se podría deber a una estrategia Mendes-Cristiano para que el Madrid se vea presionado a ceder ante los deseos del portugués.