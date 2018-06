Cúper: "Si Salah no está en forma, estaremos listos con otro jugador"

6/06/2018 - 17:13

El seleccionador de Egipto, Héctor Cúper, espera que la máxima estrella de su equipo Mohamed Salah esté recuperado físicamente para disputar el Mundial de Rusia desde el inicio, pero ha explicado que no quieren "depender de un solo jugador" y que, si "no está en forma", estarán "listos con otro jugador" El goleador del Liverpool se está recuperando de una lesión en su hombro sufrida en la derrota de su equipo en la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

LONDRES, 6 (Reuters/EP)

"Esperamos no vernos afectados, trataremos de ser el mismo equipo, no podemos depender de un solo jugador. Es importante, pero si no está en forma, estaremos listos con otro jugador. Esto es fútbol. Estas cosas pueden sucederle a cualquier jugador", dijo el técnico argentino a Sky Sports.

Salah fue incluido en la lista final de 23 jugadores de Egipto para el Mundial. El cuerpo médico del equipo sugirió que el delantero estará en condiciones de jugar en el debut de la selección norteafricana en el Grupo A ante Uruguay el 15 de junio.

"Salah está en una etapa de recuperación, no solo por el tratamiento en su hombro, pero tenemos buenas noticias de nuestro médico. Esperamos que esté con nosotros ante Uruguay. Somos optimistas y lo estamos esperando", apuntó Cúper.

Salah, quien anotó 44 goles en una increíble excepcional primera temporada en el Liverpool, fue elegido el Jugador del Año por la prensa británica, convirtiéndose en el primer africano en ganar el prestigioso reconocimiento.