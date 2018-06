Cesc también se olvida de Morata: El mediocentro 'recluta' una selección de los que se pierden el Mundial 2018

Bellerín y Marcos Alonso son los otros españoles que acompañan a Cesc

Gotze, Nainggolan y Sané son los otros grandes ausentes por decisiones

Cesc y Morata durante un partido con el Chelsea. Imagen: Reuters.

Con la confirmación oficial de que se suspendía el Argentina-Israel, tras las amenazas de Palestina, la albiceleste se quedó sin rival para preparar el Mundial 2018. Por ello, desde la AFA ya se está buscando un equipo contra el que jugar para que la selección argentina coja ritmo de cara a su debut el sábado 16. Cesc Fábregas ha mostrado su candidatura... sin Morata.

Todo Mundial siempre tiene sus equipos imaginarios formados por los mejores jugadores que no acudirán a la gran cita. Rusia 2018 no iba a ser menos y ante la no disputa del Argentina-Israel, la cadena Fox Sports avisó de los posibles candidatos como nuevo rival de la albiceleste mediante un tuit.

Entre todas las respuestas la más llamativa fue la de Cesc Fábregas. El mediocentro del Chelsea se ha visto fuera de su primera Copa del Mundo desde que es profesional y pese a estar todos estos días lejos del foco mediático ha querido aportar su granito de arena a la polémica. El español ha formado un once con los jugadores que no irán a Rusia, bien porque su país no se ha clasificado, bien porque como él, no han sido elegidos por su seleccionador.

Buffon en portería, sus compatriotas Bellerín y Marcos Alonso en los laterales, Bailly y Van Dijk centrales, en el medio el propio Cesc acompañado de Gotze y Nainggolan y arriba Sané, Bale y Dzeko. Un equipo que podría perfectamente luchar por levantar la preciada copa pero en el que destaca una ausencia muy cercana al centrocampista.

Nosotros estamos disponibles pic.twitter.com/yupjkVxKZB — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 6 de junio de 2018

Cesc se ha olvidado de incluir al que fue la baja más sonada en la lista de 23 de España y además es su compañero de equipo, Álvaro Morata. El delantero fue descartado por Lopetegui tras una irregular temporada y ahora también se queda del 'all-star' formado por Fábregas, que no jugará el Mundial.

La respuesta a esta ausencia podría estar en una respuesta posterior, cuando otro usuario de la red social le ha preguntado por la titularidad de Bailly. Algo a lo que el español ha contestado que "puse el primer equipo que vi".