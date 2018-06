Tebas: "No podemos decir como es el perfil de Màxim Huerta como ministro por lo que pone en Twitter"

7/06/2018 - 14:53

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró que no se debería "hacer mucho caso" a los tuits del nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, porque no reflejan su "pensamiento", así como agradeció que, con este nuevo gobierno, el deporte esté "tan claramente determinado" en una de las carteras.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"No debemos hacerle mucho caso a lo que ponen en redes sociales como si fuera su pensamiento. Yo creo que no podemos decir que el perfil del Ministro es por lo que pone en Twitter. Igual que yo no hago caso de lo que dicen de mí, porque sino me tendría que ir encerrado a una isla, ya sabéis que no tengo 40.000 seguidores sino perseguidores", señaló Javier Tebas durante el acuerdo de renovación entre LaLiga y Samsung.

El dirigente opinó que "no estaba tampoco poniendo claramente lo que opina del deporte". "Hay que poner un factor corrector porque además él trabajaba en un mundo más mediático y casi su obligación era poner cosas 'picantonas' en 'Twitter' y generar polémica", añadió el presidente de LaLiga, quien reconoció que él también tiene un "carácter de insinuar cosas".

Por ello, Tebas esperó a los "hechos" como ministro de Màxim Huerta para determinar si ha sido una decisión acertada, además de elogiar la decisión del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una nueva cartera, el Ministerio de Cultura y Deporte, que tiene "tan claramente determinado el tema del deporte".

Antes de tener una reunión con el nuevo ministro, Javier Tebas prefiere esperar a que se confirme el nuevo secretario de Estado para el Deporte. "Las canalizaciones del tema deportes se harán a través de él y será ahí cuando consideremos oportuno si necesitamos una reunión. También debemos pensar que, sobre todo LaLiga, se encuentra en otros temas que tocan otros ministerios", resaltó.

"En temas audiovisuales debemos hablar con el de Industria, en la protección contra la piratería tocamos temas de cultura y de industria. Hay varios ministerios con los cuales debemos estar muy atentos sobre los nombramientos, ya que serán quienes nos hagan trabajar conjuntamente. No son temas de ámbito político, sino ámbitos más bien profesionales", continuó.