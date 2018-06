Javier Tebas: "Cristiano es un estandarte, pero podemos superar su salida"

7/06/2018 - 15:06

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reconoció que el delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, es "un estandarte" del campeonato, pero que al contrario que hace unos años, podrían "superar" su posible marcha, de nuevo en el centro de atención tras sus declaraciones después de la final de la Liga de Campeones y por las informaciones de la prensa portuguesa, ya que "la marca" de LaLiga está ya "por encima de clubes y jugadores".

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Siempre he dicho que Cristiano es un estandarte de La Liga, aunque si se hubiese producido hace tres años, me preocuparía un nueve y no un cinco, porque podemos superarlo gracias a que todos estos años hemos trabajado sobre la marca", aseguró Tebas tras.

El presidente de LaLiga cree que el astro portugués "no se va a ir" y deseó que "siguiera" en el fútbol español, aunque su marcha ya no tendrá un "efecto muy perjudicial" puesto que "la marca está por encima de clubes y jugadores". "Seguimos creciendo pese a la salida de Neymar y, aunque se plantea que es muy importante que Cristiano y Messi sigan, ya no se plantea internacionalmente con el nivel de hace tres años", consideró.

Sobre la manera de evitar esta salida del delantero, el dirigente recomendó al club blanco que "haga lo mismo que las otras veces" en las que se especuló sobre el futuro del jugador, así como reconoció no poder "equiparar" esta salida con la de su técnico, Zinedine Zidane. "Siempre estas cosas dan un poco de tristeza a corto plazo, pero con todo lo que tiene el Real Madrid, olvidaremos todo lo que hay detrás seguro", señaló.

El dirigente de LaLiga aprovechó para explicar las conclusiones que sacó tras la reunión el pasado viernes con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en relación con una Copa del Rey que, "si así lo desea la federación", se cambiará a partido único hasta los cuartos de final, aunque a partir de la temporada 2018-2019, ya que la próxima "es imposible" puesto que los derechos ya están vendidos por parte de LaLiga "a doble partido".

Otro asunto que generó controversia en esa reunión fue el formato de la Supercopa de España. "Nosotros aprobamos aquí un calendario que se mandó a la Federación y que se cumplió con los plazos de que se jugara del 5 al 12, así que no es susceptible de modificación. Yo me siento a hablar de lo que sea, pero si hay que jugar un solo partido y toda la fiesta la tiene que pagar La Liga, seguirá del 5 al 12", aseguró Javier Tebas.

Finalmente, el mandatario dejó muy clara su postura sobre el reciente viaje anulado de dos millones para viajar al Mundial de Rusia. "El 17 de mayo, Luis Rubiales es presidente. El viernes pasado yo recibo un email siendo invitado a este viaje 'deportivo-ocio-festivo' y comunico que no voy porque infringe el código ético de la Federación", concluyó.