Figo, sobre Cristiano: "El Real Madrid es el mejor equipo para jugar"

Madrid, 7 jun (EFE).- Luis Figo, ex futbolista del Real Madrid, analizó la situación del portugués Cristiano Ronaldo y aseguró este martes que su antiguo club es "el mejor equipo para jugar".

Figo, en una entrevista concedida a Laureus, ofreció su visión sobre la permanencia de su compatriota en el conjunto blanco y también habló sobre las posibilidades de Portugal en el Mundial de Rusia.

Cuestionado por si Cristiano Ronaldo debería quedarse en el Real Madrid afirmó que la situación en la que está envuelta el jugador luso depende de una "decisión personal" y que lo que él piense, "no importa.

"El Real Madrid, si juegas allí por mucho tiempo, es el mejor equipo para jugar. Y luego, si él se siente reconocido o no, si se siente mal o no, si se siente satisfecho, si se siente bien entonces esa es la pregunta que tiene que responder", señaló.

Además, declaró que Cristiano Ronaldo no necesita hacer una buena Copa del Mundo para que sea recordado como un buen jugador porque cree que el futbolista del Real Madrid ya está "haciendo historia en el fútbol".

"Lo que ha logrado es muy, muy difícil de lograr. Entonces creo que será recordado por todo este tipo de cosas que ya ha hecho y espero que siga haciendo en el futuro", agregó.

Asimismo, preguntado por si Cristiano es el mejor jugador del mundo en estos momentos, Figo aclaró que esa calificación, dependiendo de la temporada, la pueden recibir o el jugador portugués o Lionel Messi.

"Creo que es entre él y Messi. En los últimos diez años han sido considerados los mejores futbolistas del mundo, por lo que depende un poco del tipo de temporada y del rendimiento que tengan individual y colectivamente. También de lo que gane el equipo. Entonces sí, este año fue Ronaldo. El próximo año tenemos que esperar para ver. Depende de lo que hagan en la Copa del Mundo también", declaró.

Figo también se refirió a la salida de Zinedine Zidane del banquillo del Real Madrid e informó de que la decisión del técnico francés fue una sorpresa "para todos" y más después de ganar la Ligas de Campeones.

"Es una decisión personal. Pensó que era la decisión correcta para él y para el club. Y la tomó. No sé por qué. No he hablado con él, pero creo que sentía que era la mejor decisión para el futuro del club".

Además, resaltó que el nuevo entrenador del Real Madrid tendrá que tener, entre otras cualidades, la de "saber administrar un vestuario", algo que es indispensable en todos los clubes de hoy día, recordó.

"Debes saber que el club es especial y por supuesto, debes conocer a los jugadores y la Liga. Y creo que lo más importante es ser una persona tranquila, una persona sensible. Creo que esas son las cualidades", manifestó.

"Normalmente vendrías con una lista de entrenadores (para elegir) cuando la situación es así, pero la mayoría de los mejores entrenadores ya están en otros clubes, así que el presidente del Real Madrid tomará una decisión. Puede elegir a uno de los entrenadores que está disponible, un gran nombre,ir a por un chico que esté comenzando o un nuevo Zidane, como hace tres años. No lo sé", apuntó.

De Portugal explicó que después de ganar la Eurocopa de Francia 2016, tiene un equipo "consistente" que no recibe muchos goles y con una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados que juegan en los mejores equipos del mundo. Y, entre ellos, destacó a Cristiano, uno de los "mejores" del planeta y muy "importante" para su equipo y país.

Para Figo, la Copa del Mundo es una competición diferente a la Eurocopa, con una ronda más, otro estilo y con más dificultad para acceder a la final. Sin embargo, dijo que las posibilidades de Portugal son las mismas que la de otros equipo y dejó claro que lo más importante es ir paso a paso.

Sobre quién es el favorito para ganar la competición, afirmó que hay dos selecciones como Brasil y España que, a priori, tienen esa condición antes del inicio del campeonato.

"Para mí, creo que Brasil este año es el favorito. Y España. Creo que son los dos equipos con más calidad. España tendrá uno de los mejores equipos, pero quizás no anoten suficientes goles. Tienen buenos delanteros, pero pierden la oportunidad de anotar, a diferencia de Raúl y Torres antes. Me gustaría tener una final entre Brasil y España, Portugal y España, o Portugal y Brasil. Sería bueno para mí".

Por último, habló sobre el brasileño Neymar: "Es un jugador de fútbol increíble. Creo que es uno de los mejores. En el futuro será el mejor jugador de fútbol del mundo. Es rápido, es increíble. Tiene todo para ser el número uno. Brasil siempre es fuerte. Tienen tantos millones de personas en el país que es más fácil producir jugadores de fútbol que en Portugal. Nosotros sólo tenemos 11.