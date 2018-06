Pelé: "Por primera vez no tengo favorito para el Mundial"

7/06/2018 - 18:34

El exfutbolista brasileño Pelé confía en ver llegar lejos a su país en el Mundial de Rusia, pero se muestra preocupado porque no ve un "equipo definido", por lo que incluso reconoce que por primera vez no tiene "favorito" para la cita mundial que comienza en siete días.

SÃO PAULO (BRASIL), 7 (Reuters/EP)

"Mi primera Copa fue en 1958. Yo siempre tuve un favorito en todos los demás Mundiales. Por primera vez, en esta Copa no tengo favorito, pero soy brasileño ...", apuntó el tres veces campeón del mundo, en una entrevista a Reuters.

'O Rei' apuesta por Brasil, con la fe que le aporta el técnico Tite y la calidad de Neymar, pero lamenta no ver un once tipo. "Yo confío mucho en la capacidad de Tite, mi preocupación es únicamente un factor: faltan pocos días para que empiece el Mundial y aún no tenemos el equipo definido. Individualmente todos los jugadores son muy buenos, pero falta conjunto", afirmó.

Brasil derrotó el fin de semana 2-0 a Croacia en un amistoso en el que Neymar arrancó en el banco de suplentes y el entrenador hizo varios cambios respecto al equipo que se paseó por la eliminatoria sudamericana. Y es que la pentacampeona del mundo necesitará algo más que Neymar en la cita rusa.

"Para mí Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, hoy él está más maduro y tiene más experiencia, pero solo no va a ganar la Copa", afirmó el máximo artillero de Brasil con 95 goles. "La mejor selección brasileña de todos los tiempos fue la de 1970, con Tostão, Rivellino, Gerson y Pelé que en sus equipos jugaban con la '10'. En la Copa de 1970 estuvimos más de seis meses juntos", recordó.