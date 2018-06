Florentino Pérez aprieta por Neymar para forzar el relevo de Cristiano Ronaldo

El presidente quiere forzar el cambio de estrella en su equipo

Pini Zahaví, agente de confianza, encabeza los movimientos

Lo más difícil: convencer a un PSG sin necesidad de vender

Foto: Getty.

El verano de 2018 puede ser un periodo de cambios drásticos en el Real Madrid. A pesar del histórico triunfo de la Decimotercera Champions en Kiev, el club blanco se ve abocado por las circunstancias a remozar su plantilla. El adiós de Zinedine Zidane al banquillo y el pulso de la directiva con Cristiano Ronaldo lleva a la entidad a tomar medidas. La primera de ellas es apretar el acelerador por Neymar.

Mundo Deportivo revela este viernes que el presidente blanco, Florentino Pérez, ha decidido ponerse manos a la obra de manera clara por el brasileño. Hastiado de la actitud de Cristiano, el máximo dirigente madridista prepara el relevo del luso...y un fichaje para muchos años.

A lo largo de la semana, la cosa ha ido de reuniones. Primero, la que se celebró en Madrid entre Jorge Mendes, agente de Cristiano, y Florentino Pérez. El resultado de esta cónclave fue el distanciamiento total entre club y jugador por la actitud del '7' y la negativa del Real Madrid en renovar su contrato ajustándose a sus pretensiones. La segunda, en Londres, fue una reacción a lo sucedido con el de Madeira: un encuentro para sentar las bases de la operación por Neymar.

En esta segunda reunión, el club confirmó el cambio de estrategia: hace unos meses se planteó el fichaje del '10' del PSG para 2019, pero el objetivo ya es hacerlo este verano. Sería, en la práctica, un cambio de estrella, de jugador franquicia. Neymar en lugar de Cristiano.

El hombre clave en la operación es Pini Zahaví. El agente de jugadores, persona de confianza del club, ha sido el encargado de enfriar los ánimos del entorno de Neymar, especialmente su padre. La intención del Real Madrid es no hacer nada que pueda complicar la compra, ya de por sí difícil.

El segundo paso, obtenido este buen clima inicial, será hablar con el PSG. Otra dura tarea, ya que el club no quiere desprenderse de su astro tan solo un año después de ficharle. El Real Madrid usará como argumento lo negativo de tener en el vestuario a un jugador que no desea estar en París, lo que podría generar problemas. En ese sentido, los blancos estarían en lo cierto: 'Ney' no se ha adaptado a Francia, ve con malos ojos el peor nivel de su liga y se arrepiente de la marcha del Barcelona. El Real Madrid es su pasaporte al fútbol de nivel élite.

En Concha Espina creen que el momento de lanzarse a por Neymar ha llegado. Zidane abrió el turno de las salidas y Cristiano podría sumarse. Si con 'Zizou' la idea era retocar ciertas posiciones y, si se podía, aguantar a CR7, el giro de guión posibilita el comienzo de una revolución en la plantilla. Y ahí entraría el cambio de estrella.