Vídeo | Así es la canción del Mundial 2018: 'Live it up' de Nicky Jam

El tema sucede a 'We are one', de Pitbull, del Mundial de Brasil

Foto: Reuters.

Cada Mundial tiene su seña de identidad: un logo propio, un balón...y también una canción. El de Rusia no ha sido menos en ese sentido y, por supuesto, también tiene su melodía oficial.

En esta edición, la canción oficial es 'Live it up', de Nicky Jam, acompañado por Will Smith y Era Istrefi. Será la melodía que suene antes de cada uno de los 64 partidos del torneo. Un tema que, seguro, estará entre los más escuchados del verano. Youtube Video