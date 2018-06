Bartra: "La época en el Borussia Dortmund me hizo evolucionar de verdad y a todos los niveles"

8/06/2018 - 13:40

El defensa del Real Betis Marc Bartra destacó que su etapa en el Borussia Dortmund le permitió "evolucionar de verdad y a todos los niveles" y le ha servido para "disfrutar como un niño pequeño" su nueva aventura en el conjunto verdiblanco, club que ha dado un "paso muy importante" tras alcanzar las posiciones europeas esta temporada.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Tuve un primer paso con el primer equipo del Barcelona de cuatro o cinco años donde cogí experiencia, aunque lo que me hizo evolucionar de verdad y a todos los niveles fue esa época en el Borussia Dortmund", comentó Marc Bartra durante el acto de promoción de la campaña 'Enciende el mundo' organizado por Budweiser.

"Y eso hace que pueda disfrutar más aún en el Betis, como un niño pequeño. He conseguido no sólo la evolución a nivel personal, sino también a nivel futbolístico con lo que he podido mejorar defensivamente", continuó.

El jugador catalán valoró positivamente su nueva etapa en Sevilla, una ciudad "muy bonita", de vuelta a un campeonato que ya conoce y donde el rendimiento "espectacular" de sus compañeros le ha permitido al Real Betis tener una plaza en Europa, "un paso muy importante para el club".

Por otro lado, Marc Bartra consideró "bonito" ejercer como 'voz de la euforia' en la nueva campaña organizada por 'Budweiser', cerveza oficial del Mundial. "Me gusta compartir con vosotros los valores y el nivel de euforia y pasión con la que vivo el fútbol, pero con esa responsabilidad que también creo que es necesaria", confesó.

Además del spot donde varios drones viajaban desde la sede de Budweiser hasta Moscú para entregar cerveza a los aficionados del Mundial, la empresa de origen checa lanzará una edición limitada en todos sus formatos con la imagen de la Copa del Mundo, además de entregar más de 200 premios a sus consumidores hasta el 15 de julio.