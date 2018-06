Delfí Geli: "Eusebio puede ayudarnos a estabilizar al Girona en Primera"

El presidente del Girona FC, Delfí Geli, ha asegurado este viernes en la presentación del nuevo entrenador del primer equipo, Eusebio Sacristán, que el pucelano puede ayudarles con su experiencia y su visión de juego a "estabilizar" al club en LaLiga Santander, una visión compartida por el director deportivo de la entidad, Quique Cárcel.

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

"Le damos la bienvenida y la felicitación. Estamos contentos y satisfechos de poder tener con nosotros a una persona que nos ayudará a nivel humano y profesional a crecer como proyecto. Venimos de nuevos años, comenzamos una nueva etapa y reto y creemos que nos puede ayudar a dar pasos adelante, estabilizar el club en Primera", señaló el presidente en rueda de prensa.

En este sentido, destacó de Eusebio que tiene predisposición y ganas de afrontar este proyecto. "Nos ha puesto muchas facilidades y es muy importante, da una primera valoración de la implicación de las ganas que tiene de estar aquí. Le deseamos toda la suerte, que será la de nuestra entidad", manifestó.

Por su parte, el director deportivo, Quique Cárcel, celebró la llegada del técnico. "Estoy muy contento, sigue la línea que buscaba. He reflexionado mucho, y desde que me reuní con él la primera vez lo tuve claro. Es humilde, sincero, apasionado del fútbol, disfruta de esto como si fuera un niño todavía y tiene una gran experiencia", destacó.

"Me entenderé muy bien con él, tiene un difícil reto porque venimos de unos años que todos han estado encantados con el sistema de Pablo, con un rendimiento espectacular. Pero las cosas tienen que seguir, y para la propuesta que quiero creo que la persona ideal es Eusebio", sentenció.

Eusebio agradeció a ambos su bienvenida. "Quería agradecer a Quique la confianza que ha depositado en mí, que haya decidido que sea yo quien entrene al Girona. Estoy muy contento, desde que hablamos el primer día hemos tenido una sintonía muy grande, me ha gustado mucho lo que me ha contado del equipo y cómo se están haciendo las cosas. Me ilusioné desde el primer momento", señaló.

"Agradecer al club y a Delfí Geli que hayan decidido acompañar a Quique en su decisión. Y felicitar a todas las personas que en estos años están haciendo lo que están haciendo por este club. Habéis conseguido llevar al Girona a una situación encomiable y tiene mucho mérito", aportó el técnico, que llega de la Real Sociedad y ha firmado hasta 2020.