Tebas: "El Real Madrid no va a pagar 400 millones por Neymar"

8/06/2018 - 15:37

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirma que el Real Madrid "no va a pagar 400 millones" por el fichaje del brasileño del París Saint Germain Neymar jr. y que la marca del campeonato debe estar "por encima" de la marcha o no de jugadores como el portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo o el argentino del FC Barcelona Leo Messi.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"No critiqué al PSG por la cifra estratosférica del fichaje de Neymar. Yo critiqué la procedencia del dinero para fichar por esa cantidad. Ese dinero no salía de lo que el PSG genera como ingreso de su propio negocio de la industria del deporte. Si Neymar costaba 'equis' millones, pues el emir de Qatar que es el dueño del club, pues 'abre el gas' y paga 'equis' millones", dijo en una entrevista a la revista 'Club del Deportista' que recoge Europa Press.

Por ello, el presidente de la patronal de clubes censura que "se esté 'dopando'" a los clubes y se haya generado una inflación. "Ya te digo que el Madrid no va a pagar 400 millones por Neymar, pero las cifras y los números que sí que genera el Real Madrid le puede poner en cantidades muy cercanas para poder acometer ese fichaje", añadió sobre el posible traspaso del exblaugrana.

Ante un posible escenario sin Messi ni Cristiano, Tebas dijo que éste es un punto estratégico clave de la gestión de LaLiga. "Si desde hace años no trabajásemos en esa hipótesis, es que entonces no sabemos dirigir esta institución. Nuestro objetivo es que la marca LaLiga esté por encima incluso de los jugadores y de los clubes, como sucede con la Premier League. Ya ni recuerdo la última vez que un jugador de la Premier ganó un Balón de Oro", dijo.

Advirtió de que pese a que la 'industria del fútbol' no es la misma que hace 15 años se toman las mismas decisiones que antes, o "quizás peor" debido a la reforma del sistema de reparto que quiere hacer la Asociación Europea de Clubes (ECA) en la Liga de Campeones.

"No hemos visto muchos pagos de rescisión en el mercado nacional, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora? Pues que este dinero solo va a ir para los grandes clubes, y los demás no lo van a percibir, dando como consecuencia que los grandes clubes podrán pagar de nuevo las cláusulas de rescisión de los jugadores del resto de clubes. Tenemos el caso de Griezmann, ese es el primero. Yo puedo asegurar que si no hubiera ese nuevo reparto que entra en vigor Griezmann seguiría en el Atlético de Madrid. Si la UEFA continúa en esta línea, romperá la competición nacional", censuró.

Puso como ejemplos de hacer bien las cosas bien al Atlético de Madrid y al Eibar, dos clubes que tienen "muy clara" su política nacional e internacional. "La SD Eibar tiene muy claro qué sinergias crear, y hasta ahora se apoyaban en un jugador como Inui. Ahora, con la salida del japonés, tienen que buscar un jugador que le sustituya y les permita seguir creando mercado en Japón. Son los dos equipos que más claro lo tienen, pero los demás equipos se van sumando también", manifestó.

Respecto a la aplicación del VAR el próximo curso 2018-19, indicó que los jugadores están siendo receptivos. "Nos hemos dado cuenta de que unos de los errores que habían cometido otros países con el VAR había sido la falta de comunicación con jugadores, técnicos, árbitros, periodistas. Y nosotros hemos ido ya una vez a los clubes a explicarlo en profundidad y durante la pretemporada iremos una segunda vez", anunció.

A España la ve con opciones de lograr un buen resultado en el Mundial de Rusia, aunque es cauto. "¿Cómo veo a España? ¡Pues que va a ganar! No, ahora en serio, ganar el Mundial es muy difícil, pero yo creo que después del fracaso que tuvimos en Brasil 2014, hay mucha más concentración en el entorno del fútbol y convicción de que se puede hacer un gran Mundial y de que se puede ganar", matizó.