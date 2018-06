Previa del España - Túnez

8/06/2018 - 20:52

España quiere desquitarse con goles en su última prueba Los de Lopetegui se miden a la modesta Túnez ya en suelo ruso en busca de olvidar el empate ante Suiza

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La selección española de fútbol comenzará la puesta a punto final para el Mundial de Rusia que da inicio la semana que viene con su último amistoso, este sábado (20.45 horas/Cuatro) ya en suelo ruso y ante un modesto rival, pero también mundialista como Túnez, ante la que espera volver a la senda de la victoria.

España debutará dentro de una semana en la Copa del Mundo en Sochi ante Portugal, actual campeona de Europa, pero antes tendrá su prueba final ante el combinado norteafricano, elegido por sus similitudes con Marruecos, que tendrá que esperar todavía hasta el lunes 18 para iniciar su andadura ante Inglaterra y que será el último que busque evitar que la triple campeona de Europa se presente invicta ante los 'tugas'.

No será una tarea sencilla para los tunecinos, lastrados por las bajas, y que tendrá enfrente a un rival con ganas de mejorar las sensaciones ofrecidas ante Suiza (1-1), sobre todo en cuanto a puntería se refiere, y que podría ofrecer la primera pista sobre el once que dispondrá Julen Lopetegui ante los de Fernando Santos.

El pasado sábado en Villarreal el seleccionador español no desplegó a todos sus teóricos titulares ante los suizos, bien por lesión (Carvajal y Busquets) o bien por el descanso dado a los madridistas Sergio Ramos e Isco, pero ahora tiene a todos, salvo al futbolista de Leganés, a su disposición.

Lo más probable es que el capitán vuelva al centro de una zaga donde Álvaro Odriozola se perfila todavía como reemplazo de Carvajal en la derecha. Además, si Busquets está totalmente recuperado, el mediocentro, que se ha perdido los tres últimos partidos con el combinado nacional, debería recuperar un puesto donde no tiene sustituto.

Si no lo está, el técnico guipuzcoano podría probar nuevas alternativas más allá de la de Thiago para configurar un centro del campo donde también se espera la vuelta de Isco y la entrada de algún otro centrocampista como Saúl para que Koke o el medio hispano-brasileño, que jugaron todo el partido ante Suiza, tengan descanso.

Arriba, Diego Costa, titular en el Estadio de la Cerámica, Rodrigo Moreno, su sustituto en la segunda parte, e Iago Aspas, que salió de inicio escorado en el lado izquierdo. Uno de los tres volverá a someterse a examen en el debate sobre si esta selección tiene o no gol, después de otro pequeño 'apagón' ante Suiza, donde el tanto lo hizo Odriozola y no se aprovecharon las ocasiones.

TÚNEZ, CAPAZ DE EMPATAR CON UNA PORTUGAL SIN CRISTIANO

Túnez no se está distinguiendo por contar una defensa sólida y será una buena oportunidad para la selección de ganar confianza en esta faceta en un partido en el que no tiene que confiarse por la entidad de su rival, que fue capaz no hace demasiado de frenar a la misma Portugal (2-2), teóricamente superior pese a no contar con Cristiano Ronaldo.

Pero el equipo que dirige Nabil Maaloul también lo hizo sin tres piezas importantes en sus filas como Youssef Msakni, delantero del Al Duhail catarí que se rompió el cruzado en abril y su gran referencia, y Yassine Khenissi, que no estarán en Rusia, y Wahbi Khazri.

Este último, capitán del equipo, era el elegido para asumir el liderazgo dejado por Msakni, pero está batallando con problemas musculares que preocupan en el combinado norteafricano y todo hace que se le reservará ante España para tratar de que llegue al debut ante Inglaterra.

21 del ranking mundial de la FIFA, además del amistoso ante los portugueses, empató la semana que viene ante Turquía, ganó a otro rival de España en Rusia como Irán (1-0) y perdió contra Costa Rica (1-0). Ante la selección española, sólo ha jugado en el Mundial de 2006, con derrota por 3-1 pese a que se adelantó en el marcador.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: De Gea; Odriozola, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Saúl; Isco, Iniesta, Silva; y Diego Costa.

TÚNEZ: Hassen; Nagguez, Bronn, S.Ben Youssef, Maaloul; Sassi, Ben Amor; F.Ben Youssef, Badri, Sliti; y Khalifa

--ÁRBITRO: Bas Nijhuis (HOL).

--ESTADIO: Krasnodar.

--HORA: 20.45/Cuatro.