Julen Lopetegui: "El once ante Portugal lo decidiré muy cerca del partido"

8/06/2018 - 23:46

El seleccionador nacional Julen Lopetegui aseguró que el amistoso ante Túnez de este sábado "es un paso más en la preparación" para llegar "más afinados" al estreno en el Mundial de Rusia ante Portugal del viernes 15 para el cual no tiene el once decidido, algo que hará "muy cerca del partido", y el que no descarta tener ya a un Dani Carvajal al que "hay que sujetarle de las ganas que tiene".

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Esto es un paso más en la preparación. La elección de Túnez no fue por casualidad, es un rival que tiene mucho ritmo de partido y que ha empatado contra Turquía y Portugal. Tiene cosas muy interesantes y nos va a obligar a hacer un buen partido, para estabilizar conceptos y llegar más afinados, aunque solo tenemos seis cambios. La mejor manera de prepararnos es haciendo un buen partido", señaló Lopetegui en rueda de prensa.

Para el guipuzcoano, Túnez tiene "similitudes con Marruecos", rival de grupo en el Mundial, "en cuanto al tipo de jugador", como Suiza fue elegida por tener "cosas del estilo de Portugal siendo absolutamente diferentes". "Viene con mucho ritmo, ha jugado más partidos amistosos y nos obligará a hacer un gran esfuerzo en un escenario que es maravilloso", añadió.

"Nos planteamos muchas cosas dentro de las muchas opciones que tenemos y en cada momento decidiremos lo que entendemos que es mejor", subrayó preguntado por un posible once para el estreno mundialista, que decidirá "muy cerca del partido". "Vamos a ver y analizar cosas. Tenemos varias ideas y veremos lo que sucede", aclaró, dejando claro que, en el caso de elegir a su delantero, él ve de "otra manera lo que otros ven como un problema".

Lopetegui está únicamente centrado en "llegar bien preparados" y sin pensar si el debut ante la campeona de Europa es más o menos complicado. "Las conclusiones serán a posteriori, los partidos han tocado como han tocado", puntualizó antes de elogiar al combinado 'tuga', que ha ganado la Eurocopa "y eso no se regala".

"Es un equipo con muchísimo talento y con sentimiento de equipo. Tiene una gran generación de futbolistas, con otros nuevos que han llegado y con un jugador de época y un entrenador con gran experiencia-Es un equipo grande en todos los sentidos y nos va a obligar a hacer un gran partido", remarcó.

En este sentido, no ve ningún partido 'trampa' en su grupo. "No entiendo eso, no los hay, hay partidos, todos complejos y difíciles, y cada uno es una conquista y lo vamos a afrontar como tal porque es la única forma para llegar bien preparados. Lo más importante es siempre lo siguiente", recordó.

"CARVAJAL LLEGA SEGURO, NO SÉ SI AL PRIMER PARTIDO O AL SEGUNDO"

Lopetegui celebró que Sergio Busquets esté "perfectamente" después de atravesar una gastroenteritis. "Ha entrenado y si no pasa nada raro estará en el partido", confirmó antes de hablar de la recuperación de Dani Carvajal. "Está que hay que sujetarle de las ganas que tiene", señaló.

"Está cumpliendo los plazos de forma correcta, tiene muchas ganas de dar dos pasos en lugar de uno y hay que estar cerca para que todo se consolide. Va a llegar seguro, pero no sé si al primer o segundo partido", detalló.

Preguntado por la charla recibida este viernes sobre el VAR, puntualizó que les "ayuda y aclara en dudas que pueden generarse". "No vale de nada si me gusta mas o menos, existe y los profesionales tenemos que adaptarnos", remarcó, advirtiendo que hay que mantener "la concentración" de cara a unos "parones" para los que no están "habituados".

"Las instalaciones son fantásticas y espectaculares, no nos dejan espacio a ninguna excusa a nivel de infraestructura, de personalización hacia la selección, con el cariño que lo han hecho. Vamos a estar a gusto y bien para trabajar y prepararnos en condiciones", sentenció sobre las instalaciones de Krasnodar, su lugar de concentración.