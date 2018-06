Polonia deja escapar dos goles para empatar con Chile

8/06/2018 - 23:54

La selección de Polonia empató (2-2) ante Chile en encuentro amistoso de preparación para el Mundial disputado en Poznan y en el que los de Adam Nawalka dejaron escapar un 2-0 a su favor para terminar firmando las tablas definitivas.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Con Robert Lewandowski como máxima referencia, Polonia no fue capaz de doblegar a una de las principales ausencias en la próxima Copa del Mundo. Chile comenzó mandando, con un gol anulado por fuera de juego a Junior Fernandes. El combinado polaco no tardó en responder con un cabezazo del ex sevillista Gregorz Krychowiak a centímetros del poste. Pero fue el ariete del Bayern el que adelantó a los suyos con un gran zurdazo directo a la escuadra del marco chileno a la media hora de juego.

Sólo cuatro minutos después, Piotr Zielinski puso tierra de por medio definiendo desde cerca de la portería. Los pupilos de Reinaldo Rueda reaccionaron con un preciso testarazo al fondo de la red de Diego Valdés a centro de Angelo Sagal. El gol dio alas a Chile, que, a los 10 minutos del segundo acto empató merced al extraordinario gol de Miiko Albornoz, que remató al primer toque desde el borde del área para colar el esférico en la escuadra. Arkadiusz Milik tuvo la última para los locales sin éxito.

A pesar del empuje de ambos por llevarse el choque, el resultado no se movió y ambos firmaron las tablas definitivas. Los polacos tendrán la oportunidad de llegar a Rusia con un resultado positivo y acabar con su irregular racha en el amistoso que disputarán el próximo martes ante Lituania. El debut de Polonia en el Mundial será el día 19 ante Senegal en Moscú.