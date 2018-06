Natxo González: "Ellos han tenido eficacia y nosotros no"

9/06/2018 - 21:16

El entrenador del Real Zaragoza, Natxo González, ha asegurado que el CD Numancia tuvo "eficacia" en el área rival, mientras que ellos "no", después de caer eliminados en las semifinales de el 'play-off' de ascenso a LaLiga Santander al tropezar (1-2) en La Romareda con el equipo rojillo.

"Hemos tenido una fase en la que hemos dispuesto de muchas ocasiones, además clarísimas. Pero esto es la eficacia que debes de tener en las dos áreas y ellos la han tenido y nosotros no. No hay nada más que hablar", declaró a Movistar Plus tras el partido.

En la segunda parte, el Zaragoza dispuso de más de cinco ocasiones claras de gol, pero el arquero numantino Aitor Fernández fue una pesadilla para los delanteros. "Ha sido decisivo en el partido de hoy, pero bueno en esta categoría hay grandes delanteros, hay grandes porteros y hoy ha tenido una gran tarde", señaló.

Por último, agradeció a la afición el apoyo que les ha dado incluso después de perder el partido. "Es un aplauso a estos jugadores que han hecho una grandísima temporada y ha muerto hincando las rodillas hasta el final, y el público se lo ha reconocido y creo que es justo", finalizó.