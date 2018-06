Iago Aspas sale al rescate de una España que sigue dejando muchas dudas a seis días del debut en el Mundial

Esta seleccion no me representa. Volvemos al camachismo, muchos madridistas, ningun estilo y a mi ya no me engañan. Sergi Roberto ha sido insultado por el madridista de Lopetegui. Marc Bartra, Morata o Parejo deberian haber ido. Lucas Vazquez y Nacho no pintan nada de nada, y Asensio está para suplente y poco mas. Tampoco entiendo que no se juegue con dos puntas todo el rato, con la polivalencia de Diego Costa y los huecos que puede dejar al otro delantero, Simeone lo lleva haciendo todo el año, y en los numeros de Griezzman está esa verdad. Ojala los eliminen pronto y acabe esta mentira. Prefiero caer humillado en fase de grupos y se reponga este equipo a vivir otra mentira madridista como las que nos fumabamos con Camacho y sus prevendas blancas injustificadas.