Messi: "Para ganar la 'Champions' tenemos que tener a los mejores, y Griezmann es uno de ellos"

10/06/2018 - 12:29

El delantero del FC Barcelona Leo Messi ha asegurado que volver a ganar la Liga de Campeones es uno de los próximos objetivos del equipo, aunque la cambiaría por el doblete de este año, y ha afirmado que para lograrlo deben tener "a los mejores jugadores" y que el atlético Antoine Griezmann "es uno de ellos".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"No sé si es prioritario. Sí que estoy de acuerdo que para volver a ganar la 'Champions' tenemos que tener a los mejores jugadores. Y Griezmann es uno de ellos. Si el club lo puede traer, pues encantado. Yo no sé si es la prioridad. Ya depende de la secretaría técnica y del técnico. Solo digo que para ganar la 'Champions' hay que tener a los mejores. ¡Y él es muy bueno!", declaró en una entrevista al diario Sport.

Aún así, el argentino no se considera "el indicado" para decir a quién hay que fichar. "Para esto está la gente que se cuida de esto. El año pasado fue un gran año. Perdimos solo tres partidos. Repito, fue extraño por cómo llegábamos y fue raro perder ese partido en Roma", señaló.

Además, Messi se mostró sorprendido de que los canteranos culés estén abandonando el club en los últimos años. "Es raro que se vayan del mejor equipo del mundo a otros mucho menores por ver más posibilidades siendo tan jóvenes, no esperar... Hoy vienen equipos de Inglaterra, de Alemania, como sucedió con chicos de 16 o 17 años, prometiéndoles que ya van a entrenar y jugar con el primer equipo", manifestó.

"Obviamente, no se puede hacer con todos, pero creo que hay excepciones que se podrían hacer acá también y hacerles ver a los chicos que es una posibilidad, que no es imposible llegar al primer equipo del Barcelona", añadió.

"SERÍA UNA LOCURA DECIR QUE EL BARCELONA TIENE 'MESSIDEPENDENCIA'"

Por otra parte, el ariete azulgrana recordó que se debe mantener "la filosofía del club" de "sacar muchos chicos de la cantera" o "jugar de una misma manera". "A veces vienen jugadores de fuera a los que les cuesta muchísimo adaptarse al fútbol del Barcelona porque parece sencillo y no lo es", apuntó.

"Nosotros, que nacimos con esto, pasamos tanto tiempo en el club que sabemos de qué se trata, de cómo se juega, de ir un paso por delante cuando recibes la pelota, saber dónde está tu compañero... Cuando uno es profesional y tiene calidad lo 'agarra' más rápido, pero siempre cuesta un tiempo. Y creo que va por ahí la filosofía del club, que es diferente a todas", prosiguió.

"Yo creo que como club se intentó mantener. Sí que es verdad que fueron pasando entrenadores con otra filosofía, con otra manera de ver el fútbol y de jugar. El fútbol también fue cambiando a lo largo de los años. Y depende un poco también del entrenador que está en el momento", afirmó sobre el cambio del estilo en los últimos años.

Sin embargo, rechaza que sobre el resida todo el peligro del equipo. "Es una locura pensar que el mejor club del mundo dependa de un jugador. Creo que algo mal se está haciendo si realmente es así. El Barcelona tiene jugadores grandísimos como para decir que se depende de uno solo. Hablamos de jugadores de primer nivel, de los mejores del mundo, y sería una locura que se diga que el Barcelona tiene 'Messidependencia'", aseguró.

Aunque sí reconoció que ahora ha conseguido renovar su posición en el campo. "El tema de reinventarme dentro de la cancha se fue dando solo, por circunstancia, por momentos dentro de un partido. Me he sentido con la libertad de jugar más atrás, de arrancar la jugada desde atrás, de no perder la llegada al arco rival, que siempre es lo que me gustó", expuso.

"QUEDAR FUERA EN CUARTOS DE 'CHAMPIONS' NO NOS PUEDE PASAR"

Sobre la temporada pasada, afirmó que hicieron "un grandísimo año con el doblete". "Es verdad que la ilusión de todos es la 'Champions' por lo que significa conseguirla. No hay que quitar méritos a la temporada que hicimos nosotros. Ganar la Liga y la 'Champions' son cosas diferentes. El año del Barça fue espectacular. En todo el año perdimos tres partidos pero tuvimos la mala suerte de quedar fuera de la competición más ilusionante. El doblete fue muy bueno", opinó.

A pesar de todo, no cambiaría el doblete por la 'Orejona'. "Ganar la Liga y la Copa es importantísimo. No es fácil. Como dije ahora, a pesar de lo que nos pasó en 'Champions', la temporada fue buena", dijo. "La verdad es que nos hubiera gustado ganar más 'Champions', sobre todo en los últimos tres años", continuó.

Tampoco tuvo problemas para valorar su eliminación en cuartos ante la Roma. "Quedar fuera a estas alturas de la competición no nos puede pasar y más como se dio la última vez, con la diferencia que íbamos de la ida, con el resultado del primer partido. Esto hizo que la eliminación fuera más dolorosa y visto peor por cómo se dio", rememoró.

En otro orden de cosas, aseguró que vio la final de Kiev "a trozos" por el "horario" en Argentina, además de restarle importancia al hecho de que ganase el conjunto blanco. "Quiero ganar yo. Lo que hagan lo demás equipos no me interesa. Como barcelonista, y cuando uno no está en la competición, nunca quieres que gane el máximo rival. Pero primero miro que ganemos nosotros", manifestó.

Sí reconoció sentirse sorprendido por la marcha de Zinédine Zidane. "Me sorprendió, y mucho. No lo esperaba y supongo que nadie. El tendrá sus razones. También es bueno saber cuándo salir. Nadie le puede reprochar nada. Desconozco el porqué", advirtió.

Por último, Messi nombró a los principales rivales de Argentina en el Mundial. "Brasil, España, Alemania, Francia... Bélgica también, aunque no se la nombra tanto; tiene jugadores muy buenos, tiene la experiencia del Mundial anterior. Creo que es un Mundial muy parejo", finalizó.