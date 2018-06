Messi, sobre el problema con Hacienda: "Atacarme era una orden de Madrid"

El delantero del FC Barcelona Leo Messi ha reconocido que vivió un periodo "duro" cuando comenzaron sus problemas con Hacienda, sobre todo por la manera en la que se le "atacó" desde "Madrid", desde donde considera que llegó la orden de aprovechar su "momento de debilidad".

"Tuve un año complicado en el momento que tuve todo el lío con Hacienda. Fue duro. No de llegar a la depresión, pero sí por la manera en que se me atacó; se decían cosas de mí, de mi familia, de mi papá, de mi gente... Fue duro, sobre todo de Madrid. Me sentí muy atacado y tuve la suerte de tener el respaldo de mi gente, de Barcelona, de Cataluña, del periodismo de acá, y eso me hacía estar un poco más tranquilo", señaló en una entrevista al diario Sport.

Además, no duda en afirmar que la orden de atacarle llegó desde Madrid. "Yo creo que era una orden atacarme a mí, pegarme y aprovechar el momento de debilidad que estábamos pasando por lo que estaba sucediendo. Y pasaba por ahí porque era de Madrid. Yo sabía que era así e, incluso sabiéndolo, me molestaba y me dolía", indicó.

El ariete culé confesó también que ha vivido épocas de dolor en el club azulgrana, sobre todo por no cumplir "los objetivos". "He tenido momentos de llorar con este club. Son muchos los años, muchos momentos pasados. Viví momentos tristes; cuando uno no cumple con los objetivos somos profesionales, sufres", expuso.

Por otra parte, el argentino explicó que pasó un momento muy duro cuando cayó con la albiceleste en la final del Mundial de Brasil. "Difícil fue también el año del Mundial. Tuve una lesión en el medio y fue un proceso complicado porque se dijeron muchas cosas fuera de lugar. Me respaldé en mi familia, en mi mujer, en mis hijos, y siempre me aislé de todo estando y disfrutando con ellos", declaró.

"El hecho de haber pasado por tres finales sin ganarlas y de haber pasado momentos complicados también con la prensa y con la gente de Argentina por la manera de ver lo que habíamos hecho, de no valorar las finales a las que llegamos... Estar ahí no es fácil y depende un poco de cómo termine todo", prosiguió.

Por último, Messi reconoció que tanto él como su familia están totalmente integrados a la vida en Cataluña. "Yo me siento de acá, vine con 13 años y crecí, me hice acá", dijo. "Mis hijos nacieron acá y son de acá. Tienen las raíces argentinas, pero ellos tienen todas las costumbres del catalán. El chiquito habla catalán y dice muchas cosas", concluyó.