El riesgo del Real Madrid con Cristiano Ronaldo: ¿debe hipotecarse el club con su renovación millonaria?

El Real Madrid tiene dos opciones: o renovación millonaria o traspaso

Florentino y Cristiano se abrazan en la última renovación del portugués. Imagen: Reuters

El Real Madrid tiene un serio problema con Cristiano Ronaldo, el cual termina contrato en junio de 2021. El delantero portugués quiere solucionar su situación contractual y ahora mismo el club blanco solo contempla dos soluciones: o contentarle con una renovación millonaria o buscarle una salida para este mismo verano.

Las últimas informaciones apuntan a una renovación a la baja por parte del Real Madrid, algo que no ha gustado a Cristiano Ronaldo, que ha expresado desde la concentración de su selección su disconformidad a través de medios portugueses y españoles.

El equipo blanco, presidido por Florentino Pérez, no quiere darle lo que pide (unos 35-40 millones limpios por temporada) y parece no estar dispuesto a hipotecarse de por vida por un jugador que cumplirá 34 años en febrero y por el que no saben cuando puede decaer finalmente su juego.

Para eso, el Real Madrid prefiere hacerlo con un jugador que ahora mismo tiene 26 años, como es Neymar. El club estará atento al Mundial y ya sabemos cómo se las gasta Florentino Pérez cuando hay un campeonato de este tipo. Su último gran fichaje fue James Rodríguez en 2014, después de hacer un Mundial escandaloso.

Por tanto, parece la pelota está en el tejado de Cristiano Ronaldo. El portugués tendrá que decidir si seguir en el mejor club del mundo o buscar un club que esté dispuesto a pagar un traspaso al Real Madrid (unos 200 millones) y su ficha (mínimo se iría a 40). Y además que colme las expectativas del jugador. Algo que en estos momentos es muy complicado.

Si sigue Cristiano sabe que se queda en un club ganador, con el que ha ganado cuatro Champions en nueve años, y eso le permitirá pelear por el Balón de Oro para así superar a Leo Messi. El Real Madrid es el mejor escaparate del mundo y Cristiano lo sabe.