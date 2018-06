Rafa Nadal vuelve a hacer historia en París: gana su undécimo Roland Garros ante Thiem

Rafa Nadal conquista su undécimo título en Roland Garros

Thiem, verdugo de Rafa en Madrid, no pudo con el tenis del español

Rafa Nadal celebra la victoria ante Thiem. Imagen: EFE

Rafa Nadal, número uno del mundo, se ha proclamado este domingo 10 de junio campeón de Roland Garros por undécima vez tras ganar en la final al austriaco Dominic Thiem por 6-4, 6-3 y 6-2.

El español, quien mantiene así el número uno del mundo en el próximo ránking, levanta su 17º Grand Slam y se acerca a los veinte del suizo Roger Federer, récord histórico.

Nadal, de 32 años, iguala además el récord de la australiana Margaret Court, quien también se alzó con once grandes en un mismo Grande (Abierto de Australia entre 1960 y 1973).

En el impresionante palmarés del mallorquín, figuran desde este domingo 11 Copas de los Mosqueteros: las de 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 y 2018.

Nadal, el rey de la arcilla dominó de cabo a rabo el partido, ante Thiem, el aspirante a romperle la hegemonía, al que jugó tácticamente con inteligencia, con bolas altas al fondo de la pista.

El tenista español más laureado de la historia terminó el partido con problemas en un dedo al sufrir calambres en el dedo corazón de la mano izquierda.

"He jugado un tenis muy bueno"

"Ha sido increíble, he jugado un partido muy bueno. Dominic ha jugado un buen tenis. Es un amigo y es uno de los jugadores que el torneo necesita", dijo desde la pista Philippe Chatrier Nadal, quien intercaló el francés con el inglés.

"Estaba muy preocupado en el tercer set cuando me dio un calambre (en el brazo). Es imposible pensar en algo así", agregó el español, quien alabó el tenis "agresivo" y el golpe de derecha de su rival.

Para levantar el trofeo, Nadal tuvo que apear al italiano Simone Bolelli (130 del mundo) en primera fase; al argentino Guido Pella (78), en segunda; al francés Richard Gasquet (32), en tercera; y al alemán Maximiliam Marterer (70), en octavos.

Los argentinos Diego Schwartzman (undécimo) y Juan Martín del Potro (sexto) fueron sus víctimas en cuartos y semifinales, respectivamente. Schwartzman fue el único jugador que pudo robarle un set a Nadal en este torneo. El argentino dejó el récord de sets ganados seguidos del español en Roland Garros en 37, por debajo de los 41 del extenista sueco Björn Borg.

El tenista español Rafael Nadal explicó que llegó a asustarse y mucho con el calambre que sufrió en su mano izquierda en el tercer set de la final de Roland Garros, pese a lo cual confirmó su dominio sobre el austriaco Dominic Thiem (6-4, 6-3, 6-2), levantando su undécimo entorchado en París, una hazaña "imposible".

"Preocupado por el tercer set"

"Fue un momento duro en el tercer set con ese calambre. Me he asustado mucho. Esto pasa cuando a un jugador le pones al límite. Esto es algo impresionante, no puedo describir mis sentimientos porque si ya es un sueño ganar aquí, es imposible lo de ganar once veces", declaró el mallorquín a pie de pista tras del partido y cuando subió a recoger otra Copa de los Mosqueteros.

Además, ya en el podio, Nadal reconoció haber jugador su "mejor" partido del torneo y mostró su apoyo a Thiem en la derrota. "Creo que hoy he jugado el mejor partido del torneo para mí. Es muy importante porque Dominic es un rival muy agresivo y difícil, con grandes golpes y gran derecha. Es un buen amigo, uno de los grandes jugadores que el circuito necesita, estoy seguro de que ganará aquí algún día", explicó.

Por último, el once veces campeón dio las gracias entre lágrimas a todas las personas que le han "apoyado" en especial a su familia y equipo. "Gracias a todo el mundo que me ha apoyado durante todos estos años y toda mi vida. En especial a mi familia y a mi equipo. Es un sueño estar aquí con este trofeo, sobre todo para mí después de lo que he pasado. Espero veros a todos aquí el año que viene", finalizó.