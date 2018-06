Bartra: "Me siento en el mejor nivel futbolístico de mi carrera"

11/06/2018 - 13:14

"La alegría y la seriedad del vestuario han sido las claves del éxito del Betis"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El defensa del Real Betis Marc Bartra admitió el "buen ambiente" del vestuario verdiblanco que pudo comprobar "desde el primer día", uno de los motivos del éxito del club esta temporada, un éxito que comparte a nivel individual ya que el futbolista se siente en el "mejor nivel futbolístico" de su trayectoria como profesional.

"Desde el primer día vi que había muy buen ambiente en el vestuario. Vi toda la alegría que se transmite y la seriedad cuando había que tenerla. Creo que esa es la clave del éxito que hemos tenido, vivir el día a día con alegría, pero con la responsabilidad para poder hacer las cosas bien", destacó en declaraciones para Europa Press un Marc Bartra que será el protagonista de la campaña 'Enciende El Mundo', una original acción viral para desatar la euforia entre los aficionadas diseñada por 'Budweiser', cerveza oficial del Mundial de Rusia.

El conjunto verdiblanco ya prepara la próxima temporada con los anuncios oficiales de Pau López, Sergio Canales y Takashi Inui. "Se están haciendo las cosas bien contratando a jugadores, y creo que es importante porque vamos a competir en tres competiciones y eso te exige, cada tres o cuatro días, estar a un gran nivel", consideró.

Además, no parece que sean las únicas incorporaciones del Betis en el mercado de fichajes. Bartra no quiso destacar algunos de los nombres que suenan como Dani Ceballos o su excompañero en el Dortmund Mikel Merino, manteniéndose "cauto" y confiando en que los que vengan "seguro van a dar mucho nivel".

El gran momento del conjunto andaluz coincide con el buen nivel de su central, quien se siente en el "mejor momento futbolístico" de su trayectoria. "Sigo siendo ese Marc que salió del Barcelona pero que ha evolucionado tras mi paso por el Dortmund. Salir de la zona de confort me hizo crecer a todos los niveles, tener esa seguridad que es importante y que se ha podido notar", comentó.

"NO ESTAR EN LA SELECCIÓN TE DICE EL NIVEL QUE TIENE"

Sin embargo, esa mejoría no le valió para entrar en los planes del seleccionador nacional, Julen Lopetegui. "Esto es fútbol y son decisiones que hay que respetar. Y a partir de ahí, sólo pienso en que la siguiente convocatoria pueda estar y en eso voy a luchar", reconoció.

"Los 23 jugadores son, del primero al último, jugadorazos. Son futbolistas que han sido importantes en sus clubes y han hecho cosas muy buenas. El hecho de no estar en la selección te dice el nivel que tiene, algo que es también importante para la confianza hacia una selección que es muy potente", continuó.

Marc Bartra no quiso valorar la decisión de Lopetegui, negando que el club en el que se sitúa fuera uno de los motivos para el seleccionador, sobre todo cuando en el Barcelona siendo suplente acudía a 'La Roja', y sí que entraron en juego "detalles más allá de un club u otro".

"Es un poco todo y más siendo la selección española que tiene muchísimo nivel para poder convocar. Ahora es cosa de dejar pasar los días y de seguir apretando los dientes. Nadie me ha regalado nunca nada y eso es lo que me ha hecho más fuerte, así que sólo me queda seguir adelante como he podido hacer hasta ahora", señaló el defensa central.

Además, Bartra tampoco estuvo en la lista provisional donde sí se encontraban jugadores de su demarcación como Yeray y Vallejo. El futbolista del Betis aseguró que le "gustaría estar allí" porque uno de sus "grandes objetivos" es estar con 'La Roja', y restó importancia a la posibilidad de relevar a Gerard Piqué en la selección porque sólo se centrará en aquello que puede "controlar".

En cuanto a las opciones de España en Rusia, el defensa confió en el "buen papel" que pueden hacer tras una fase de clasificación "casi perfecta". "Eso nos da mucha confianza. Yo he pasado por esa fase de Del Bosque a Julen, he estado prácticamente en todas las convocatorias y he visto que España vuelve a tener esa ambición y ganas necesarios para ganar en su día el Mundial", confesó.

No lo tendrá nada fácil la selección dirigida por Julen Lopetegui ante el enorme nivel de sus rivales. Una de ellas, Alemania, con algunos de los antiguos compañeros de Bartra. "Marco (Reus) para mí es uno de los mejores jugadores que hay. Las lesiones no le han respetado mucho, pero si está en forma, es un jugador muy bueno", recalcó sobre su excompañero.

"Luego también están los delanteros como Timo Werner y gente muy rápida que a la contra nos puede hacer daño, pero también a través de un juego más posicional. Es una selección a la que hay que tener en cuenta porque es muy completa", concluyó.