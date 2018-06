Manuel Fernandes: "No me parece que Cristiano esté preocupado por su futuro"

11/06/2018 - 19:14

El internacional portugués Manuel Fernandes ha asegurado que "no" ve a su compañero Cristiano Ronaldo "preocupado por su futuro", además de reconocer que es normal tener "alguna dependencia" de su juego, y ha afirmado que este viernes en el estreno ante España irán a por la victoria ante una selección "fuerte" y que es "una seria candidata a ganar el Mundial".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Yo no puedo decir mucho sobre eso, porque no me parece que Cristiano esté preocupado por su futuro. Le veo bastante tranquilo y concentrado en ayudar a la selección nacional", declaró en la conferencia de prensa desde la concentración de Portugal en Kratovo.

Además, no rechazó la idea de que tienen algo de "dependencia" del delantero madridista. "Teniendo en cuenta que es un jugador importante para la selección y que es el mejor jugador del mundo, es normal que tengamos alguna dependencia no solo de los goles de Cristiano Ronaldo, sino de su estado de forma. Es un excelente jugador, pero Portugual fue campeona de Europa por el equipo", indicó.

"De ninguna manera puede ser perjudicial tener a Cristiano en nuestro equipo. Es un jugador muy exigente consigo mismo y eso hace que también aumente nuestra exigencia. Pero repito: Portugal no hubiese sido campeona de Europa sólo con Cristiano, así que la selección es un equipo que vale por su conjunto", añadió.

Por otra parte, el centrocampista del Lokomotiv de Moscú incidió en el hecho de que van a ir a por el triunfo ante España. "Sería importante empezar puntuando, aunque por encima de todo pensamos que tenemos la posibilidad de ganar. Si en el primer partido jugamos para empatar, la derrota será más probable", manifestó.

"Nuestro objetivo será ganar todos los encuentros del grupo y a partir de ahí veremos lo que hacer. La imagen también es importante, pero más lo es el resultado. Preferimos jugar bien y ganar, pero si no fuese el caso, me quedo con el resultado. La victoria moral no nos da gran cosa", continuó.

En este sentido, Fernandes es consciente de que los de Lopetegui tratarán de llevar la iniciativa. "España tiene bastante respeto por la selección portuguesa y va a jugar siempre de la misma manera. Intentará tener más la posesión del balón, que es una característica de los últimos años", afirmó.

Sin embargo, el internacional luso advirtió de que no deben confiarse ante los otros rivales del Grupo B. "Es, teóricamente, la selección más fuerte -del grupo-, pero Marruecos e Irán llegarán aquí con registros inmaculados. Sería un error no dar valor a esas selecciones. España es muy fuerte y es una seria candidata a ganar el Mundial, pero tendremos la misma seriedad con Marruecos e Irán", señaló, antes de hablar de un jugador de 'la Roja'. "Soy muy fan de Iniesta, pero no escogería ningún jugador de España", concluyó.