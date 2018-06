Domènec Torrent, nuevo entrenador del New York City

11/06/2018 - 19:22

El entrenador español Domènec Torrent, miembro del cuerpo técnico de Pep Guardiola en sus etapas en FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, ha sido designado este lunes como nuevo técnico del New York City hasta 2020.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"El New York City FC se complace en anunciar el nombramiento de Domènec Torrent como nuevo entrenador en sustitución de Patrick Vieira. Le damos la bienvenida", apuntó el club, que se encuentra en segunda posición de la Conferencia Este, mediante un comunicado en su página web.

Torrent fue antiguo entrenador del Girona FC y técnico asistente en FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, siendo la mano derecha de Pep Guardiola durante 11 años ganando un total de 24 títulos. Domènec ocupará esta nueva posición tan pronto como obtenga el permiso de trabajo en Estados Unidos.

"Aunque he disfrutado de unos maravillosos 11 años trabajando junto a mi compañero y amigo Pep Guardiola, siempre ha sido mi ambición dirigir un equipo y no he podido tener una mejor oportunidad que en este club. Sé que tenemos un equipo con mucho talento, he visto muchos partidos y me gusta la forma en la que juega el equipo. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con los jugadores en los entrenamientos", señaló Torrent.

El de Santa Coloma de Farnés se mostró impaciente ante su nuevo reto. "Aunque he tenido la suerte de visitar Nueva York en numerosas ocasiones, estoy deseando vivir y entrenar en esta ciudad especial y estoy deseando conocer a los aficionados lo antes posible. Estoy ansioso por experimentar y participar de la cultura del fútbol en Nueva York. Me gustaría dar las gracias a los jugadores y a mis colegas del Manchester City por haber hecho una experiencia tan maravillosa y memorable de mi tiempo en el club", indicó.

El Vicepresidente del New York City FC, Marty Edelman, reconoció que este es un gran momento para el club y para la MLS. "Domènec aporta una experiencia increíble y ha entrenado a algunos de los mejores jugadores del mundo al más alto nivel. Su influencia en este deporte ha sido grande y este periodo es apasionante no sólo para nosotros sino también para la MLS, una liga que sabemos que abraza las nuevas influencias y continúa creciendo a un ritmo increíble", manifestó.

El director deportivo del conjunto norteamericano, Claudio Reyna, reconoció las cualidades del catalán. "Domènec es alguien a quien conocemos muy bien y tenemos mucha confianza en él, tanto como persona como entrenador. Tiene una idea muy clara del estilo de juego que quiere. Es un técnico que quiere jugar con el estilo de fútbol de ataque y posesión que queremos seguir desarrollando", explicó.