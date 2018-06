Griezmann no aprovecha la rueda de prensa de Francia y no termina de decidirse entre Atlético o Barcelona

No ha dicho nada, dice que hoy es el día.



Una de 3:



- Espera que los Ceregiles fichen a su amiguito y a otros de garantías.



- Espera que el Barça suba la oferta.



- Tiene decidido irse y está haciendo el cabra esperando a que baje su cláusula en julio, faltando al respeto al escudo y la afición del Atleti.



Por mí que se vaya ya, para tener un traidor casi prefiero al Kun. No es por lo de ahora, es por los últimos dos años que no ha parado de decir chorradas. Si te vas, te vas, y si te quedas, pues te quedas, pero airear las dudas es tocarnos los cigotillos a los socios, majete.