Koke: "Portugal tiene grandes jugadores, pero hay que tener cuidado con Cristiano"

12/06/2018 - 16:47

El centrocampista de la selección española Jorge Resurrección, 'Koke', aseguró que le resulta "fácil" jugar en el combinado nacional y sabe "compaginar" este estilo con el "totalmente diferente" del Atlético de Madrid, y admitió que deben tener "cuidado" este viernes en el debut en el Mundial ante Portugal con Cristiano Ronaldo porque "te gana partidos", aunque su rival cuenta con "grandes jugadores" además del madridista.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Es fácil cambiar el 'chip' porque he tenido la fortuna de jugar en todas las categorías inferiores de la selección y sé compaginar las dos situaciones. En el Atlético es un estilo totalmente diferente, más directo, pero me adapto bien a jugar y combinar aquí", afirmó Koke este martes en rueda de prensa.

El madrileño dejó claro que aún no sabe si jugará o no de titular, pero que "cada partido es importantísimo" y que está "preparado para lo que decida" Julen Lopetegui. "Si juego lo daré todo y si no, apoyaré a mis compañeros. Tenemos un objetivo y tenemos que luchar todos por él", advirtió.

El rojiblanco recalcó que no estaba "de acuerdo" con que el equipo defienda "mal" cuando está en su campo, al contrario de lo que sucede en el Atlético. "Cuando los rivales salen en transiciones rápidas es difícil defenderlas porque tienen gente muy rápida y nos cuesta más, pero cuando estamos juntos atrás defendemos bien. Ante Italia hubo momentos en que tocó hacerlo y el equipo lo hizo espectacularmente, y en el campo rival estamos practicando la presión tras pérdida y lo estamos haciendo muy bien", opinó.

"Diego se adapta muy bien a los dos sitios. A lo mejor el ser más directos en el Atlético le hace tener más protagonismo, pero aquí hizo el otro día un desmarque espectacular que aprovechó Iago (Aspas). Aquí en las ocasiones que interviene lo hace bien", subrayó Koke sobre el papel de Diego Costa en la selección.

De cara al debut del viernes ante Portugal, remarcó que lo que quieren "es ganar". "Nunca sales a empatar, el mejor resultado sería la victoria", zanjó, indicando que están preparando el partido "sobre todo" centrándose en el juego propio. "Intentamos potenciar nuestras virtudes y mejorar los defectos, pero también estudiamos al rival y no solo miramos individualmente sino todo el colectivo", detalló.

"Cristiano Ronaldo te gana partidos y debemos tener cuidado, pero Portugal tiene grandes jugadores y es la actual campeona de Europa. Tendremos que hacer muy bien la cosas si queremos ganar el partido", sentenció de cara a si habrá vigilancia especial sobre el '7' madridista.

Para este partido, tiene claro que juegue Álvaro Odriozola o Nacho Fernández en el lateral si Dani Carvajal no está listo, "seguro que lo va a hacer espectacular". "Odriozola es más ofensivo, un poco más veloz que Nacho y te hace desmarques de gran velocidad, es un poco más 'largo'. Nacho es un poco más defensivo y se combina bien como Odriozola", consideró.

El centrocampista también confesó que se les hace "un poco largo" la espera desde que se concentraron el pasado 28 de mayo hasta este "primer partido". "Tenemos muchas ganas y queremos hacerlo bien en el Mundial. La gente está metida, al cien por cien, y juegue quien juegue está preparado para dar lo mejor que pueda", apuntó.

Rusia será su segunda experiencia mundialista tras haber participado en Brasil donde fue "con la máxima ilusión", pero que no salió "nada bien". "Entré en el partido de Chile para intentar darle la vuelta al partido y en el siguiente ante Australia ya estábamos eliminados. Es duro porque teníamos la ilusión de ganar y no pudo ser", confesó el jugador del Atlético.