David Silva: "Luis Aragonés me lo dio todo, me puso sin ponerse nervioso

12/06/2018 - 16:47

El centrocampista David Silva afronta en Rusia su tercera Copa del Mundo con la selección española, un equipo en el que cuenta con "una trayectoria larga" de más de cien partidos iniciada con un Luis Aragonés que le dio "todo" y "galones de veterano" y en la que "la experiencia" que posee ya le puede haber convertido en mejor jugador con Julen Lopetegui.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Luis me lo dio todo, me puso sin ponerse nervioso. Cuando llegué a la selección me dio una confianza increíble, como si llevara mucho tiempo aquí. Me dio galones de veterano", señaló Silva durante el 'Media Day' celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) antes de partir para Rusia.

El canario recalcó que Vicente del Bosque, sucesor del 'Sabio de Hortaleza' y con el que no fue tan indiscutible, sobre todo en el Mundial de Sudáfrica, "mantuvo la columna vertebral y trajo otros jugadores", mientras que Julen Lopetegui le ha dado "una confianza increíble".

"Soy de los que más he jugado creo", añadió, reconociendo que el guipuzcoano "es más cercano a los jugadores y trabaja más el tema táctico, la presión y salida del balón". "Los entrenadores ya van innovando, son gente más joven y el fútbol va cambiando", puntualizó.

De todos modos, dejó claro que siempre se ha "sentido importante". aquí. En el Mundial de Sudáfrica no tuve tantas oportunidades, pero casi siempre he sido importante, por eso llevo 120 partidos (121 ya con el de Túnez) en 12 años y creo que he metido muchos goles, he dado muchas asistencias, así que no me puedo quejar", comentó.

En este sentido, cree que su mayor impacto en el equipo es porque es "más mayor". "Llevo muchos años aquí y después de una trayectoria tan larga al final la experiencia y la veteranía hacen eso. Tengo más experiencia y tranquilidad en momentos de más nerviosismo y puede ser que sea más jugador, pero es quizá más por la experiencia y porque sabes leerlo mejor", remarcó.

A Silva tampoco le ha "importado nunca" ser más o menos mediático, aunque tenga claro que se le reconozca más en Inglaterra porque lleva allí "ocho años" y "siempre" ha jugado por muchos fichajes que haga el Manchester City. "En otros casos hay más repercusión cuando juegas en determinados equipos y eso ha sido así toda la vida, no se puede cambiar", subrayó.

Sobre su mejoría goleadora, lo achaca a que tiene un papel "más atacante" con Pep Guardiola. "Antes me dedicaba más a construir el juego, pero Pep me pidió que llegase más al área porque allí era más peligroso y que dejase a los de atrás que construyesen el juego. Aquí es igual y no vengo más a construir", remarcó el centrocampista.

Ahora, quiere "aprovechar" que Rusia vaya a ser "último" Mundial, aunque seguirá en un combinado nacional donde "ha cambiado mucha gente" desde su llegada y en el que ha tenido "la suerte" de compartir vestuario con una generación que ha conseguido "algo increíble".

"¿Quién se imagina ganar dos Eurocopas y un Mundial? Nadie. Y estar doce años tampoco. Vas trabajando para eso y cuando lo consigues, descubres que el trabajo ha merecido la pena", confesó, dejando claro que Sudáfrica no le supuso ninguna "'espinita'" porque lo ganó "igualmente".

Para el centrocampista de Arguineguín, "cada Mundial tiene su historia" y en este que está a punto de empezar "hay mucha gente nueva" en un equipo donde ha sobresalido la figura de Isco Alarcón, que les va venir "muy bien" y del que esperan que esté a "gran nivel" porque les ayudaría "muchísimo" en un centro del campo que considera "factor clave" en el juego de la selección.

"NO SÉ POR QUÉ SE HABLA DE QUE FALTA GOL"

Luego, en cambio, está la teórica falta de gol de los delanteros, debate que Silva no sabe "por qué" se produce. "Hemos hecho muchos goles en la fase de clasificación, no vamos a ganar todos los partidos 3-0 ó 4-0, y en un Mundial o una competición importante menos. Lo importante es mantener la portería a cero y a partir de ahí aprovechar nuestro juego de ataque para intentar marcar los más que podamos", expresó.

Por ello, los centrocampistas tienen que "aportar" porque se reducen "los espacios para los de delante" y "desde atrás" pueden hacer goles. "Yo he marcado muchos para ser medio", admitió antes de aclarar que a los medios no les "cuesta más" jugar con Diego Costa, Rodrigo o Aspas. "Hay que adaptarse. Diego es mejor al espacio, y Rodrigo e Iago son mejores para recibir. Es igual que si juego en el medio con Andrés Iniesta, Saúl o Koke, el partido te lo va marcando", consideró.

El centrocampista del City recalcó que se olvidaron "rápido" del revés de Brasil en 2014, algo que se asumió "igual" que cuando se gana. "Cuando ganas es una alegría, pero cuando pierdes, al día siguiente tienes otra vez que levantarte. Si no, podéis preguntar a todos los que habían perdido durante toda la época de antes como lo hicieron para seguir viviendo. Esto es un día tras otro, y más en el fútbol, donde te dan oportunidades al poco tiempo", aseveró.

Del mismo modo, no olvida que no haber perdido todavía con Julen Lopetegui "es positivo y da confianza". "Pero algún día tendrá que llegar. De las derrotas se aprende mucho, pero esperemos que sea en un amistoso", declaró.

El primer paso será en un debut "complicado" ante una "buena selección" como Portugal, aunque les da "igual" que los actuales campeones de Europa se perfilen como sus principales rivales en el grupo. "A lo mejor lo es sobre el papel, pero nunca se sabe. El primer partido es importante. Tenemos la experiencia de Sudáfrica y tenemos que estar tranquilos. En un Mundial es difícil cualquier partido y lo hemos visto en los amistosos, hay que estar al cien por cien", sentenció.