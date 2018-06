El Real Madrid ficha a Julen Lopetegui como sustituto de Zinedine Zidane

Florentino lo has hecho en un momento pésimo. Esto podría afectar mucvho a la selección de España y tu serías responsable.



Soy madridista pero la ética y señorío están reñidos con esto que has hecho.



Lo siento mucho pero el Madrid es mi equpo pero la selección de España es de todos los españoles y no lo has respetado.



Mucho me temo que esto vaya en detrimento de los aficionados al fútbol españoles y lo pagaría el Madrid.