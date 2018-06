Jose Mourinho tampoco pudo ser seleccionador y entrenador del Real Madrid a la vez

Lopetegui tendrá que dejar la selección para entrenar al Real Madrid

Florentino ya rechazó que Mourinho fuese técnico de Portugal en 2010

Imagen: Reuters.

Si el pasado 23 de mayo Julen Lopetegui renovaba como seleccionador nacional hasta 2020, ni veinte días después el Real Madrid le ha nombrado nuevo entrenador de cara a las próximas tres temporadas. La posibilidad de hacer compatible ambas responsabilidades ha sido descartada al poco tiempo de hacerse oficial la contratación. Pero, ¿le hubiera sido imposible?

Pese a no ser algo común, no existe ningún tipo de ley que prohíba a Lopetegui dirigir al Madrid y continuar en la Federación. La última vez que al conjunto blanco le presentaron esta opción fue en septiembre de 2010 con Jose Mourinho como protagonista.

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Gilberto Madail, se reunió con Florentino Pérez, su homólogo en el Real Madrid, para que el entrenador luso dirigiese a Portugal ante Dinamarca e Islanda de cara a la clasificación para la Eurocopa de 2012. La entidad de Chamartín abogó por rechazarlo debido a que la exigencia de estar al frente del primer equipo era incompatible con dirigir a una selección.

Mourinho insistió en que solamente era una cesión de dos semanas, pero la respuesta siguió siendo la misma. Incluso en la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol éste llegó a reconocer que le hubiera gustado mucho hacer compatibles ambos cargos. Tiempo después, volvió a ser preguntando por el asunto y cambió de discurso: "Me quedé con el freno amargo de no haber podido ayudar a la selección, pero estoy al mando de una nave gigantesca que no se puede ni se debe abandonar por un minuto. El Real decidió bien".

En el caso de Lopetegui la tesitura hubiera sido distinta porque no se hubiera tratado de dos semanas, sino de administrar al mismo tiempo Liga, Champions, Copa y, por supuesto, convocatorias y amistosos del combinado nacional.

Miguel Herrera fue el último entrenador que hizo compatible su puesto de técnico (América) con el de seleccionador (México). En este caso, el 'Piojo' no tuvo que dirigir al mismo tiempo partidos del América con los encuentros del Mundial de Brasil 2014, pero sí los de la repesca. Todo lo contrario le sucedió a Rinus Michels. El holandés se hizo cargo de la 'Naranja Mecánica', finalista en el Mundial de 1974, a la vez que a un Barcelona donde estaba Johan Cruyff. Otros ejemplos fueron Guus Hiddink (PSV - Australia y Chelsea - Australia), Pacho Maturana (Atlético Nacional - Colombia) y Fatih Terim, (Galatasaray - Turquía).