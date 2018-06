Busacca: "El VAR en el Mundial no será perfecto"

12/06/2018 - 20:50

El director de árbitros de la FIFA, Massimo Busacca, ha asegurado este martes que el sistema VAR, que hará su debut en el Mundial de Rusia de este verano, ayudará a los colegiados, pero que no será "perfecta".

MOSCÚ, 12 (Reuters/EP)

El VAR fue aprobado por primera vez para su uso en el torneo en marzo. Pero aunque se ha utilizado en competiciones nacionales en toda Europa en el último año -incluyendo las ligas de Alemania e Italia y la FA Cup de Inglaterra- surgieron preocupaciones sobre si estaría listo para funcionar sin problemas durante la Copa del Mundo.

Busacca dijo en una conferencia de prensa que la FIFA tiene plena confianza en la tecnología VAR, pero que podría no proporcionar el grado de claridad que algunos puedan desear.

"Si decimos ahora sí a (tener VAR en) esta Copa del Mundo es porque creemos que estamos listos (...) pero no creo que sea perfecto. Buscamos una uniformidad y consistencia increíbles, pero no piensen que la tecnología resuelve el problema al 100 por ciento", explicó.

"Delante de un vídeo siempre tendremos a una persona que está haciendo una interpretación. No es una tecnología de línea de gol con una vibración. No, es una interpretación (...) pero estoy seguro y convencido de que los escándalos que recordamos del pasado ya no los veremos más", agregó.

Pierluigi Collina, presidente del comité de árbitros de la FIFA, conoce la presión de oficiar al más alto nivel luego de haber pitado la final del Mundial 2002 entre Brasil y Alemania. Sin embargo, considera que la posibilidad de recurrir al VAR puede aliviar el estrés sobre los jueces en Rusia. "Los problemas psicológicos para un árbitro son muy importantes", dijo Collina.

"Es la razón principal por la que el árbitro pide la revisión. Porque sería muy, muy difícil para alguien cambiar la decisión tomada en el campo de juego sin saber qué sucedió. Su confianza para el resto del partido podría verse muy afectada", añadió.