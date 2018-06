Julen Lopetegui destituido: deja de ser seleccionador español y no estará en el Mundial 2018

Tres cosas: Uno, todo el mundo ha visto lo que es y ha sido Real Madrid, la propaganda no olvida porque siempre serán lo mismo. Dos, Rubiales demuestra que no le va a toser nadie, que si tiene que tomar decisiones las va a tomar, basta del chantaje madridista, que se sienten perjudicados cuando son los mas beneficiados. Tres, Rubiales me representa. Es el presidente de TODOS los españoles y los madridistas, ajo y agua. A ganarse el respeto. Solo espero el dia de que Ceferin se vaya de la UEFA porque, ese dia, el Real Madrid será la nada. Sus millones no pueden comprar a grandes profesionales que vienen a cambiar las cosas. Queriais aun mas privilegios que con Villar y vuestra campaña os ha salido peor, ahora TODOS IGUAL. A muerte con la roja, algun dia los madridistas se daran cuenta de que su equipucho, sin dinero y dirigentes comprados, no son nada. Vencisteis, pero jamas convencisteis.