Bargueiras: "No les puedo pedir más a los jugadores, lo han dado todo"

13/06/2018 - 14:20

El seleccionador nacional de fútbol para ciegos, Jesús Bargueiras, confesó que no puede "pedir más" a sus jugadores después de caer eliminados este miércoles en cuartos del Mundial frente a Rusia (0-1), negando que esta derrota fuera un "fracaso" porque España no era "favorita".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Es un momento complicado, pero yo no les puedo pedir nada más, ellos saben que se han entregado en cada momento y lo han dado todo. Siempre la derrota es dura, pero es cuando más se aprende, porque cuando ganas se te pueden olvidar las cosas que has hecho mal", reconoció Jesús Bargueiras después del partido frente a Rusia.

Esta eliminación en cuartos no supone un "fracaso" para el seleccionador. "No me veía como favoritos, nunca hemos ganado un Mundial. En todo caso, el actual campeón, Brasil, o Argentina. Nosotros veníamos con opciones y con el objetivo de ir a por el Mundial, pero de ahí a que se den los resultados es complicado", consideró.

Jesús Bargueiras admitió que la selección tiene todavía aspectos donde debe "aprender mucho", después de ser "dominadores" frente a Rusia pero siendo incapaces de transformar todas las ocasiones que dispusieron ante un rival que "no ha perdonado".

Otro aspecto que el técnico buscará mejorar es el defensivo, sobre todo evitando "regalar faltas" que fuercen el doble penalti. "Eso nos ha condicionado en el gol porque no hemos podido ser tan intensos y el jugador ruso ha entrado solo. Si no, lo más seguro es que le hubieran parado en falta", explicó.

Precisamente, la actitud de los árbitros con las faltas fue determinante en ambas selecciones, quienes llegaron al límite de cinco infracciones durante la segunda mitad. El seleccionador nacional le restó importancia, admitiendo que los colegiados "permiten mucha agresividad, pero no sólo en este partido".

España buscará despedirse del Mundial con el objetivo de lograr el quinto puesto. "Hay que levantarse como en cualquier situación, no queda otra. La situación diaria de los jugadores es superar adversidades, así que no creo que tengamos ningún problema", concluyó.

EL HADAOUI: "NOS HAN MARCADO DE LA MANERA MÁS TONTA"

Por su parte, el jugador Youssef El Hadaoui confesó estar "muy jodido" por la derrota después de haber "controlado sobre todo la segunda parte". "Hemos luchado, hemos tenido ocasiones pero nos han marcado de la manera más tonta", señaló.

Youssef lamentó la falta de "precisión" de 'La Roja' y la "fortuna con el gol" del reciente campeón de Europa, Rusia, a quien ve merecedora de estar en semifinales y negando que a España le sorprendiera la "presión fuerte" de los rusos.

De todos modos, el equipo español se sintió "superior" durante el cruce de cuartos. "El primer tiempo ha sido más físico, y en la segunda parte ya hemos atacado más y hemos jugado más al fútbol", subrayó.

Al terminar el encuentro, un enorme pasillo conformado por aficionados españoles y alumnos del Colegio Sagrado Corazón, sede del Mundial, despedía a la selección española. "Debemos darles gracias por su apoyo, y ahora nos queda intentar ganar el Europeo y clasificarnos para Tokio", concluyó Youssef El Hadaoui.