Luis Rubiales: "No sé quién es el culpable, pero hubiese sido una irresponsabilidad no actuar"

13/06/2018 - 15:47

"Nos hubiese gustado acabar lo más alto junto a Julen, pero no hemos sido nosotros quienes hemos determinado la forma de actuar"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, opinó que hubiese sido una "irresponsabilidad" no tomar una decisión sobre Julen Lopetegui, después de anunciarse su fichaje por el Real Madrid, y criticando que en estas negociaciones la federación se enterase "cinco minutos antes".

"La Real Federación Española de Fútbol no puede permanecer al margen de las negociaciones de sus trabajadores y enterarse cinco minutos antes de un comunicado público. Yo no digo quién es el culpable, pero hubiese sido una irresponsabilidad no actuar", declaró Luis Rubiales en la rueda de prensa después de anunciar la destitución de Julen Lopetegui.

El nuevo presidente de la RFEF confesó cómo vivió el anuncio por parte del Real Madrid y su posterior decisión. "Tuvimos que reaccionar. Haga lo que haga, va a haber críticas, lo tengo asumido. Nos hubiese gustado acabar lo más alto junto a Julen, el principal artífice de esta selección, pero no hemos sido nosotros quienes hemos determinado la forma de actuar", explicó.

El exjugador negó sentirse "traicionado" por el ya exseleccionador, a quien "respeta y admira mucho" tras un trabajo "impecable" con 'La Roja'. "Julen era el mejor para llevar la selección y me parece un entrenador 'top'. Eso me ha hecho más difícil tomar la decisión. Desde luego, tener a los mejores es muy importante, pero por encima de eso está cómo se hacen las cosas", señaló.

"Se estaban dando pasos que yo intenté que no se dieran. Nadie puede estar fuera de las reglas", aseveró Rubiales, que llegó a llamar "uno por uno" a los medios que anunciaron que la federación tenía conocimiento para que lo desmintieran.

Las declaraciones de Rubiales contrastan con el comunicado de la RFEF donde sí reconocía haber estado al tanto. "Una cosa es que haya habido una reacción de guardar la imagen de la federación porque había estado al margen. En ningún caso hemos estado informados hasta cinco minutos antes", lamentó.

Rubiales explicó que "hablar sobre hipótesis es complicado" en relación a si hubiese mantenido su decisión en caso de que el Real Madrid no lo hubiese hecho oficial, y aunque no quiso opinar sobre la actitud del club blanco, dejó claro que, para contratar a un miembro de la RFEF, primero deben hablar con ellos.

"SI HUBIESE DEPENDIDO DE JULEN, NO SE HUBIERAN HECHO ASÍ LAS COSAS"

"Creo que el Real Madrid busca un entrenador y busca el mejor, eso es lícito. Suficiente tengo con esto como para opinar cómo deben actuar. Sé que si hubiese dependido de Julen, estoy seguro de que no se hubieran hecho así las cosas", consideró.

Luis Rubiales confió en que la "tremenda debilidad" que deja la salida del seleccionador puede acabar fortaleciendo a España "con el tiempo". Sobre el sustituto, emplazó a decirlo en las próximas horas, aunque dejó claro que la RFEF buscará "tocar lo menos posible" por lo que Albert Celades, seleccionador Sub-21 que está en Krasnodar, y de Fernando Hierro, director deportivo, toman fuerza. Precisamente sobre la responsabilidad del malagueño en este asunto, fue también claro: "Si hay alguien que no tiene responsabilidad es nuestro director deportivo".

Por otro lado, Luis Rubiales aseguró que cuenta con el "apoyo total" de la Junta Directiva de la RFEF, así como agradeció la "comprensión" de unos jugadores "afectados" por la destitución. "Lo han comprendido, igual que cuando escucharon al míster, pero están concentrados y me han transmitido su compromiso máximo", valoró.

"Es una situación muy compleja, desde luego la más compleja que me podía encontrar. Lo que puedo garantizar es que los futbolistas harán todo lo que esté en su alcance y el nuevo cuerpo técnico para llegar lejos en el Mundial", añadió.

Esta destitución podría impedir el pago de la cláusula de dos millones que confirmaron tanto el Real Madrid y la RFEF en sus respectivos comunicados. Este posible ingreso no preocupa a un Luis Rubiales que, además de confiar en un aumento de 20 millones en su primer año, consideró que en esta situación, la cláusula debería entrar en un "segundo o tercer lugar".