El despido único de Julen Lopetegui: se va como el seleccionador más invicto de la historia de España

Hay que ser sinverguenza para al menos no haber dicho nada hasta que terminara el Mudial.Sr. Rubiales siga asin limpie toda la mierda que hay en la federacion de Fulbol.Vd. ha hecho muy bien en despedir a este chulo p.que no tiene la elegancia dfe dejar el asunto hasta que terminara España en Rusia.Los que no tienen clase no la pueden ejercer y el Madrid se ha pasado tambien dos pueblos,que lastima que ahora que faltan dos dias llega al acuedro con el mercenario este.