Paco Sedano se retira a final de temporada y el Barça retira su dorsal 28

13/06/2018 - 19:27

El portero Paco Sedano, de 38 años de edad, ha anunciado este miércoles que se retirará a final de temporada, una vez finalice la final de la LNFS contra Movistar Inter, tras once temporadas en el FC Barcelona Lassa, cuya Junta Directiva ha decidido retirar su dorsal '28' del equipo y colgar su camiseta en el Palau Blaugrana.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

"He querido anunciarlo antes de la final para poder despedirme del Palau como se merece. Es un orgullo despedirme de esta manera, he tenido una carrera soñada y lo he ganado todo aquí", se sinceró el madrileño en rueda de prensa.

Llegó al Barça con 27 años, en verano de 2007 y procedente del PSG Móstoles, justo en la que sería la segunda temporada del club en Primera División. Se va once años después habiéndolo ganado "absolutamente todo", como destacó el club blaugrana.

Es el jugador más laureado de la historia del Barça de fútbol sala con 22 títulos --3 ligas, 2 UEFA Futsal Cup, 3 Copas de España, 5 Copas del Rey, 1 Supercopa de España y 8 Copas Cataluña--. En su palmarés también figuran 1 Mundial (2004), 2 Europeos (2005, 2016) y el nombramiento como mejor portero del mundo (2018).

Sedano ha asegurado que ha sido una decisión muy meditada, y que a pesar de encontrarse en un gran momento de su carrera, ha tomado esta decisión por motivos familiares. "Tengo una hija de 12 años que vive en Madrid, llevo mucho tiempo separado de ella y ha llegado el momento de estar cerca. No quiero engañar al Barça, tengo 38 años y tengo la cabeza en Madrid con mi familia, es el momento de volver", argumentó.

La junta del FC Barcelona ha tomado la decisión de retirar el dorsal '28' de la sección de fútbol sala. Esta será la primera ocasión en que se retira la camiseta de un jugador de fútbol sala. "Es una gran sorpresa, un reconocimiento increíble que no me esperaba, ni en mis mejores sueños lo habría imaginado", se sinceró el portero.

Sedano tendrá su camiseta colgada en el Palau Blaugrana junto a las de David Barrufet, Joan Sagalés, Iñaki Urdangarín, Enric Masip, Òscar Grau y Xavier O'Callaghan --balonmano--, Roberto Dueñas, Andrés Jiménez, Nacho Solozábal y Epi --baloncesto-- y Albert Borregán -hockey--, una vez que haya optado por rescindir el contrato que tenía firmado y retirarse debido a esos motivos familiares.