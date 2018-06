Mundial 2018 | Día 1: Rusia prolonga la profecía del anfitrión

Los locales se reconcilian con su público goleando a Arabia Saudí

Gazinskiy, Chéryshev (x2), Dyzuba y Golovin dan a Rusia la victoria

La selección asiática será, a priori, la gran 'cenicienta' del Grupo A

Foto: EFE.

Se cumplen 88 años desde que el balón 'T-Shape' echase a rodar en el Gran Parque Central de Montevídeo (Uruguay). Aquel escenario marcaba el arranque del primer Mundial de la historia. Desde entonces, el fútbol ha ido evolucionando de múltiples maneras aunque con la misma profecía: el anfitrión no pierde en su estreno. Los tres goles de Rusia (5-0) en su debut ante Arabia Saudí dan el pistoletazo de salida a esta Copa del Mundo 2018.

El público moscovita ya iba calentando sus cuerdas vocales con la canción 'Let me entertain you' de Robbie Williams. El cantante británico tuvo que transmitir una buena dosis de adrenalina a los anfitriones, quienes festejaron el gol inaugural del Mundial en el minuto 11 del primer tiempo.

Las sensaciones de los primeros minutos del encuentro ya auguraban que los 33.779.925 de habitantes de Arabia Saudí se iban a quedar sin celebración. El país asiático sigue sin ver síntoma alguno de la abismal inversión económica para mejorar el nivel de la selección.

El buen centro de Aleksandr Golovin y mejor remate de Yuri Gazinskiy encendieron el Olímpico Luzhnikí y dejaron al portero árabe Abdoullah Al-Mayouf abatido en el suelo. La pesadilla del meta de Arabia Saudí ni siquiera había empezado. Aún le quedaba por ver cómo Denís Chéryshev, Dyzuba, otra vez Denís y Golovin le marcaban.

La exquisita zurda de Golovin empezaría a brillar con luz propia. Primero con una asistencia medida a Dzyoba y ya en el descuento maquillando el resultado. Ni cinco minutos antes, el ex-madridista Chéryshev hizo un doblete con un sutil golazo por la escuadra.

Pese a que la calamitosa clasificación de ambos equipos en el ranking FIFA (70º y 67º, respectivamente) predecía una apertura poco atractiva, lo cierto es que el partido ofreció un sinfín de anécdotas: desde goles hasta el buen juego ruso.

Por paradójico que parezca la afición rusa no confiaba en su selección al haber sido eliminada de la Copa Confederaciones en 2017 ante México. Este triunfo sirve de reconciliación entre ambas partes.

Los rusos enfrían el desierto árabe. De esta manera se abre la veda en el Grupo A. Mañana Egipto y Uruguay disputarán el segundo partido del Mundial a las 14:00.