Mundial 2018 | Así ha sido la ceremonia de inauguración previa al Rusia-Arabia Saudí

Robbie Williams ha sido el cantante encargado de animar la ceremonia

Ronaldo Nazario junto a un niño han presentado al balón y a la mascota

Imagen: Reuters.

Llegó el día, el Mundial 2018 ha dado su pistoletazo de salida con la ceremonia de inauguración en el Olímpico Luzhniki. Una fiesta del fútbol antes del primer partido que abre la anfitriona Rusia ante Arabia Saudí y que ha sido protagonizada por músicos, cantantes, modelos y por supuesto, futbolistas: Ronaldo Nazario e Iker Casillas.

El torneo más importante del planeta fútbol ya es una realidad. Todo ha comenzado con una ceremonia en la que ha aparecido Ronaldo Nazario junto a un niño y el balón oficial en el Olímpico de Luzhniki.

Tras ellos, Robbie Williams ha comenzado a cantar 'Let me entertain you' a la vez que el estadio se iba llenando de bailarines, colores y formas que representaban balones. Esta canción ha dado paso a 'Feel' y 'Angels', ésta última interpretada por el artista británico junto a Aida Garifullina. Todo mientras entraban en el Luzhniki personas portando las banderas de los 32 países participantes.

Mientras la música sonaba Ronaldo ha vuelto a aparecer junto al niño quien ha lanzado un balón a Zabivaka, la mascota del Mundial. Con el estadio ya repleto, Robbie Williams ha terminado su actuación musical cantado 'Rock Dj', tema que ha animado el ambiente minutos antes de que los jugadores de Rusia y Arabia saltaran al césped.

La ceremonia ha finalizado con un discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una vez que habían saltado los 22 protagonistas y los colegiados del partido. Ya con todo preparado, los himnos de los dos primeros participantes han sonado en el Luzhniki.

Ahí se ha acabado la ceremonia de inauguración, turno del fútbol. El Mundial de Rusia 2018 es una realidad, lo que comenzó en el Olímpico Luzhniki finalizará el 15 de julio con la gran final.