Sergio Ramos: "No hay ninguna grieta, la ambición no la cambia ninguna decisión"

14/06/2018 - 18:57

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, calificó de "momento delicado" y "para nada agradable" el vivido en los últimos dos días con la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador, pero dejó claro que en el vestuario nacional "no hay ninguna grieta" y que "la ambición, ilusión y objetivo" sigue siendo por ganar el Mundial de Rusia que comenzarán este viernes ante Portugal.

"Hay que pasar página cuanto antes. Han sido momentos para nada agradables. Julen ha sido parte del Mundial, de la fase de clasificación, pero independientemente de alguna valoración personal España debe estar por encima de cualquier nombre. Cuanto antes nos centremos en el Mundial mejor. No hay mejor persona que Fernando para cubrir la ausencia de Julen. Hierro fue un gran jugador que todos admiramos desde hace tiempo. Nos conoce bien y es idóneo para cubrir ese rol", indicó en rueda de prensa oficial desde Sochi.

España debutará ante la campeona de Europa en medio de la bomba informativa que ha sacudido a 'La Roja', desde que el Real Madrid anunciara la contratación de Lopetegui como nuevo entrenador el martes y un día después el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, destituyera al vasco por las formas de una negociación de la que aseguró no haber sido informado hasta cinco minutos antes de hacerse oficial. Ramos, como capitán del Real Madrid, reconoció haber estado al tanto de ciertos detalles.

"Cuando eres capitán te toca saber un poco más de la cuenta en situaciones de mayor repercusión. Nosotros podemos opinar pero los que tienen que tomar las decisiones son otros. Cuando antes dejemos de meter el dedo en la llaga, no es lo idóneo sabiendo que mañana empieza un Mundial con un partido grande. Ojalá empezamos con buen pie y cuando antes olvidemos esto mejor para todos", afirmó, sin querer valorar si Rubiales acertó o no con su decisión.

"Nos somos nosotros los que tenemos que valorar. Son decisiones que no nos corresponden a nosotros. La parte deportiva es lo nuestro, nuestra manera de hacer algo es dentro del campo. No sé si se habrá equivocado o no (Rubiales). A lo largo del tiempo se sacarán más opiniones, pero preferimos no hablar más del tema, pasar página y si no se saca ninguna opinión personal de ningún jugador hasta después del Mundial mejor", explicó.

El central de 'La Roja' reconoció que la negociación de Lopetegui con el Madrid y su salida del banquillo español generó disparidad de opiniones entre los internacionales. "No hay ninguna grieta, cada uno pensamos distintos, pero la idea colectiva es la misma, ir a por el Mundial. Eso no lo va a cambiar nada. A nivel personal fue un momento delicado, a alguno le dará más o menos pena pero hay que dejar lo personal y centrarnos en el Mundial. Esto nos va a hacer más fuertes, estar unidos y valorar lo que es un Mundial y lo que cuesta llegar", afirmó.

"NO NOS VA A DESCENTRAR NADA"

"Cuando vas ganando años de experiencia y uno va madurando se encuentra más a gusto en situaciones límites. Es especial una Copa del Mundo, la primera como capitán, hay pocas cosas tan grandes. En el fútbol se aprende sobre todo en los momentos malos. Es una oportunidad para crecer. Lo que ha ocurrido nos sirve para estar más unidos y tener el mismo objetivo. Nada va a cambiar. Julen va a ser parte de lo que pase en este Mundial, no nos va a descentrar nada. La ambición e ilusión no la va a cambiar ninguna decisión", añadió.

Sobre el duelo ante los portugueses, la única pregunta fue la también obligada sobre el enfrentamiento con Cristiano Ronaldo. "Prefiero tenerlo a favor que en contra. Sabemos la importancia de Cristiano. Ha terminado la temporada en estado de forma grandioso y es una alarma permanente que hay que tener siempre presente. No es solo Cristiano, tienen una selección muy completa", explicó.

Ramos aseguró que vivirán cada partido de la fase de grupos como "finales", y pidió disfrutar de una cita única. "No va a cambiar nada, nuestra ambición sigue intacta. Encarar los partidos como finales es lo más lógico. Me gustaría despedir esta rueda de prensa con una sonrisa porque empieza un Mundial y parece que estamos en un tanatorio", finalizó.