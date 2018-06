Ramos: "Parece que estamos en un tanatorio"

Sochi (Rusia), 14 jun (EFE).- Sergio Ramos, capitán de la selección española, aseguró que en todo lo que ocurra en el Mundial la figura de Julen Lopetegui estará presente, respaldó el nombramiento de Fernando Hierro como nuevo seleccionador, y pidió poner una sonrisa al estreno en Rusia 2018 "porque parece un tanatorio".

"Me quiero despedir con una sonrisa porque parece que estamos en un tanatorio y mañana empezamos una copa del mundo". Así terminó Sergio Ramos una rueda de prensa marcada por las continuas preguntas sobre la destitución de Lopetegui.

"Había que pasar página cuanto antes, no ha sido un momento para nada agradable. Julen ha sido parte de toda la fase de clasificación al Mundial. Independientemente de una valoración personal, España debe estar por encima de cualquier nombre propio. Cuanto antes nos centremos en el Mundial, mejor", manifestó.

Ramos respaldó la figura de Fernando Hierro. "Pocas personas mejor que Fernando para cubrir la ausencia de Julen. Ha sido un grandísimo jugador, que admiramos todos, que nos conoce muy bien y es el más idóneo. Ojalá podamos hacer entre todos una selección con los mismos sueños. Lo que ha pasado no debe descentrarnos".

El capitán de la selección española no respondió cuando fue preguntado en dos ocasiones si intentaron convencer a Luis Rubiales, presidente de la Federación española, de la continuidad de Lopetegui durante el Mundial de Rusia tras el anuncio de su fichaje del Real Madrid. Pero sí dejó ver que, en el grupo de jugadores, no todos pensaban igual.

"No somos nosotros los que tenemos que valorar estas decisiones que no nos corresponden. Las toman otro tipo de personas y nosotros solo podemos hacer algo dentro del campo que es donde mejor podemos hablar. No sé si se habrá equivocado (Rubiales), el tiempo dejará más opiniones y preferimos no hablar más del tema, pasar página y si no sale ninguna opinión personal de jugador mucho mejor. Ya habrá tiempo de decirlas cuando acabe el Mundial", dijo.

"Teníamos que pasar página porque no ha sido nada agradable. Julen ha sido parte de lo hecho, pero España está por encima. Hay que pasar página y nadie mejor que Hierro para cubrir la baja de Julen. Es uno de los idóneos para estar aquí y ojalá podamos hacer una selección como antes", añadió.

El central madridista insistió en dejar atrás lo sucedido. "Cuando eres capitán te toca saber un poco más de la cuenta. Nosotros podemos opinar, pero las decisiones son de otros. Cuando hay decisiones institucionales, nos debemos quedar al margen. No es bueno estar recordando esto constantemente. Tenemos enfrente a Portugal, en un complicado estreno en el Mundial".

"Dentro no hay ninguna grieta, cada uno somos de nuestra madre y pensamos distinto, es lógico", admitió; "pero la idea colectiva es la misma, ir por el mundial", explicó, reconociendo que hubo jugadores a los que no les gustó la opción de que Lopetegui dirigiese a la selección durante el Mundial tras ser anunciado como técnico del Real Madrid.

Ramos estuvo informado de lo que ocurrió con Lopetegui. "Como capitán te toca saber más de la cuenta", pero trasladó la responsabilidad de la decisión a otras personas. "Cuando hay decisiones institucionales, los jugadores preferimos mantenernos al margen. Meter el dedo en la llaga no es lo idóneo y menos sabiendo que mañana empieza un Mundial. Cuanto antes olvidemos esto, mejor para todos".

No quitó importancia a todo lo ocurrido en la concentración de la selección española de Krasnodar. "A nivel personal fue un momento muy delicado y que me dio mucha pena, pero todo queda de lado porque los problemas sirven para crecer, estar más unidos y valorar lo que es estar en un Mundial. Hay que disfrutar de este momento porque mañana será tarde si te mandan para casa".

Intentó centrar su discurso Ramos en la gran cita de Rusia. "Afronto el Mundial con una grandísima ilusión. Es especial, la primera Copa del Mundo con el brazalete de capitán y pocas cosas se puedan equiparar a eso. En el fútbol, se aprende de los momentos malos y lo que ha ocurrido nos sirve para estar unidos. Nada va a cambiar ni nos va a descentrar. Julen era muy importante y va a ser parte de lo que pase, pero la ilusión no la cambia nada. Por encima de cualquier nombre está la ilusión de un país".

España tiene equipo para conquistar el Mundial, opinó su capitán, y nada les va a descentrar del objetivo. "A mí, no me gusta perder ni al parchís. Vengo al Mundial con el convencimiento de que tenemos equipo para estar entre los aspirantes. Vamos con calma porque cualquier mínimo detalle te deja fuera. Iremos con pies de plomo".

Y terminó respondiendo a todos los que le han criticado tras la jugada con Mohamed Salah en la que cayó lesionado en la final de la Liga de Campeones. "Duermo muy tranquilo y mi conciencia lo está. Algunos se agarran a algo por intentar ser más populares, pero yo no tengo que demostrar a nadie nada, el que tenga alguna duda que mire mi currículum y si me falta algo por ganar".