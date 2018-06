Florentino Pérez tilda de "desproporcionada", "injusta" y "sin precedentes" la destitución de Lopetegui

14/06/2018 - 20:07

Dice que querían hacer público el acuerdo después del Mundial, pero que lo adelantaron en un "acto de transparencia"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha calificado de "desproporcionada", "injusta" y "sin precedentes" la destitución del ya ex seleccionador nacional Julen Lopetegui por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, al que acusó de tener una "absurda reacción de orgullo mal entendido" que busca "desprestigiar" al conjunto blanco.

"El Real Madrid llegó al acuerdo en unas horas en el ejercicio de libertad para trabajar juntos después del Mundial respetando las cláusulas de su contrato. Pensamos hacerlo público como muestra de transparencia para evitar especulaciones o rumores", dijo en rueda de prensa en la presentación de Lopetegui como técnico blanco en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

A juicio de Florentino Pérez, "no hay precedentes" de que un seleccionador nacional llegue a un acuerdo y éste haya sido considerado como "un acto de deslealtad" que pudiera dificultar los retos que se persiguen en el Mundial.

"Quien mezcla ese acuerdo lo hace desde una perspectiva felizmente superada en la España del siglo XXI", señaló en alusión a Rubiales, apuntando los casos de Miljan Miljanic, Louis van Gaal y Antonio Conte que compatibilizaron los cargos de entrenador y seleccionador nacional.

Pérez desveló que la presentación de Lopetegui querían llevarla a cabo al final del Mundial de Rusia, y "después de un nuevo triunfo de la selección española". "Decidimos hacerlo público como acto de transparencia para evitar filtraciones. Lo hicimos en legítima libertad de elección y respetando el contrato vigente. Lo que debería ser un acto de normalidad se fue transformando por una absurda reacción de orgullo mal entendido que busca desprestigiar al Real Madrid", censuró.

Recordó que Lopetegui ha sido jugador y entrenador del Castilla, jugador del primer equipo y que este jueves regresa a su casa "después de lograr la clasificación de la selección de una manera brillante para el Mundial". "Es un día repleto de emociones y sentimientos contrapuestos. Tenías dos sueños: convertir a España en campeona del mundo y entrenar al Real Madrid", añadió.

"NO HAY ARGUMENTOS PARA QUE NO ESTÉ EN EL PORTUGAL-ESPAÑA"

Invitó el presidente del club blanco a trabajar para luchar contra los que sólo buscan "desprestigiar la imagen del Real Madrid". "No practico el victimismo, pero llegado el momento invito a todos los madridistas a unirnos contra los que sólo buscan dañar la imagen de nuestro club, aunque esté viviendo una de las etapas más extraordinarias de nuestra historia", reiteró.

Asimismo, se declaró sorprendido porque se haya sugerido que la contratación de Lopetegui fuera a afectar a un "vestuario repleto de jugadores con el deseo de ganar". "Hablamos de jugadores de máximo nivel a los que no les afecta lo más mínimo en su rendimiento deportivo. No hay un sólo argumento para que Julen no esté mañana en el banquillo de la selección", denunció sobre un "grandísimo entrenador y que tiene ganas de seguir haciendo historia" en el Madrid.