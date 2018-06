Lopetegui: "Quiero a Cristiano siempre a mi lado, el mejor está en el Real Madrid"

14/06/2018 - 20:55

El nuevo entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, declaró este jueves en su presentación con el club blanco que "siempre" va a querer estar al lado de Cristiano Ronaldo y aseguró, en relación al luso, que "el mejor está en el Real Madrid".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Cristiano es el jugador que quiero tener a mi lado siempre. El mejor del mundo está en el Real Madrid, no tengo dudas", afirmó en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.

El técnico se siente con "fuerza" y "capacitado" para afrontar el reto de dirigir al conjunto madridista. "Sé al club que vengo, es la máxima exigencia, aquí no todo vale. Vamos a tratar de dar lo mejor, vamos a luchar por estar a la altura del club y para mejorarla, por trabajo no va a quedar", señaló.

"Me siento capacitado, siento esa fuerza que acompaña al Real Madrid, me va a hacer falta. La vamos a utilizar en aras de seguir creciendo y cuidando el patrimonio de estos jugadores, estando al lado de ellos para llegar a las cimas más altas y aspirar a ganarlo todo. Me siento parte de la familia del Madrid", añadió.

El que fuera seleccionador nacional hasta dos días del inicio del Mundial de Rusia opinó que un aspecto bueno de su destitución es el tiempo de planificación con su nuevo equipo. "La parte buena de esto es anticipar muchas situaciones, trabajaremos con el presi y buscaremos las mejores soluciones, pero tendremos el mejor equipo sin duda", indicó.

El preparador no quiso entrar en comparaciones sobre ganar un Mundial con la selección o una Liga de Campeones con el Real Madrid. "Estando en la selección, el ganar un Mundial es lo más grande y estando en el Madrid lo más grande es ganar una 'Champions' o una Liga", apuntó, en una presentación que deseaba fuera después del Mundial, pero que se adelantó por la destitución que trajo su negociación con el club blanco sin el conocimiento de Luis Rubiales, presidente de la Federación.

El guipuzcoano se emocionó con el vídeo que introdujo el club antes de sus primeras palabras como entrenador blanco. "Recuerdo las imágenes que se han puesto, han sido maravillosas. Llegué aquí con mi hermano a una aventura que no sabíamos cómo iba a acabar. Tuve la suerte de jugar en el Real Madrid Castilla, de vivir el madridismo, los valores y la lealtad. También pude entrenar en el Castilla y ahora tengo la enorme suerte de entrenar al Real Madrid. Es un ciclo cumplido y soy muy feliz", manifestó.

Por último, Lopetegui admitió haber recibido muchos mensajes durante el día y mencionó el que más le ha emocionado. "Han sido muchos pero, seguramente, el que más me ha emocionado es el de una persona especial. Me puso que me conoció con 18 años y que volvía a mi casa, es uno de los que más me ha emocionado", concluyó.