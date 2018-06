Antoine Griezmann toma por fin 'La Decisión': se queda en el Atlético de Madrid

El jugador lo anuncia en una táctica comunicativa sin precedentes

En el documental, revela sus dudas y el proceso de su permanencia

Su mujer, el 'Cholo' Simeone y Godín, piezas clave en su elección final

Foto: Reuters.

Antoine Griezmann se queda en el Atlético de Madrid. En una táctica comunicativa sin precedentes, a través de un documental anunciado con solo unas horas de antelación y retransmitido en el canal Cero, el atacante francés ha anunciado su permanencia en el club rojiblanco y su 'no' al Barcelona.

En 'La Decisión' (producido por la productora Kosmos Studios, de Gerard Piqué, precisamente jugador del Barcelona), el futbolista desentraña los entresijos de una elección que siempre fue a dos bandas y que data, al menos, de dos meses: desde que su hermana Maud, representante, le transmite el ofrecimiento definitivo de los culés.

Intercalando episodios públicos como las semifinales de la Europa League ante el Arsenal, el trofeo ganado en Lyon o la pitada del Wanda Metropolitano en el último partido de Liga, el documental va, a cuentagotas, expresando las dudas del delantero, las opiniones de su entorno (su mujer, Erika Choperena, fue clave en su permanencia) y todo lo que supone una decisión profesional de tal calado en el mundo del fútbol.

La grabación relata aspectos desconocidos para el gran público: cómo pensaba el Atlético que el jugador se iría, las reticencias del '7' a marcharse y el arreón definitivo del club en el tramo final de la temporada de clubes y una vez acabada ésta. Mención especial merece el momento, reconocido por el propio Griezmann, en el que el 'Cholo' Simeone y Diego Godín, amigo íntimo, acuden por sorpresa a su domicilio para animarle tras la pitada sufrida por el Metropolitano.

Los intentos del Barcelona fueron por el argumento principal de que, con ellos, Griezmann podría ganar títulos, una premisa que no confirmada en el Atlético. El mismo futbolista confesaba que las dos finales de Champions perdidas con los rojiblancos no eran producto de la suerte, sino el hecho de que faltaba "algo". Por tal razón, y al margen de una oferta económica no desvelada, el club se puso manos a la obra para convencer a Griezmann de que podía armar un proyecto ganador. Esto tumba la tesis, sostenida por diferentes publicaciones, que afirmaba que el galo ya tenía la decisión tomada antes del final de Liga.

'La Decisión' como tal llegó el 3 de junio, o así lo relata el documental. Por aquel entonces aún no se había fichado a Thomas Lemar, pero se sobreentiende un conocimiento total de los planes del club para verano. Un Griezmann absolutamente convencido se lo cuenta a un amigo. Abriendo por completo sus sentimientos, y reafirmando un deseo interior (el de querer hacer historia en un club y no formar parte de él simplemente, como le resumió su mujer semanas antes), lo confiesa: "He decidido quedarme".

El futuro para Griezmann parece claro: a falta de la redacción de un nuevo contrato, renovará con el Atlético y percibirá una mayor suma de dinero que le colocará entre los futbolistas mejor pagados del mundo (las distintas filtraciones apuntaban a una cifra cercana a los 20 millones de euros anuales). Tras eso, seguir ganando objetivos con la elástica. En la mente, la Champions 18/19, cuya final se jugará en el Metropolitano. Pero, siguiendo la doctrina de Simeone, ese eterno 'partido a partido', se marca el primer objetivo, la Supercopa de Europa ante el Real Madrid: "El 15 de agosto vamos a por el primer título".