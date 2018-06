Keylor Navas: "Vamos a ponerlo todo en manos del Señor para dejar Costa Rica lo más alto posible"

15/06/2018 - 15:23

El guardameta costarricense Keylor Navas aseguró que su combinado va a "ponerlo todo en manos del Señor" para llegar "lo más alto posible" en el Mundial de Rusia, manifestando una fe que le ha permitido alcanzar "sueños" que ni él mismo hubiera podido "desear".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Somos unos privilegiados, y creo que también ha sido Dios el que me ha regalado esta oportunidad. Vamos a ponerlo todo en manos del Señor, rogarle salud para dar lo mejor de nosotros y dejar el nombre de Costa Rica lo más alto posible", confesó Keylor Navas en declaraciones a la revista religiosa 'Vida Nueva' recogidas por Europa Press.

Las creencias religiosas marcan la vida del guardameta del Real Madrid, quien le entrega un enorme valor a los éxitos que ha obtenido. "Cada vez que Dios quiere, se cumple un sueño que ni yo mismo podía haber llegado a desear", valoró.

A pocas horas del debut en el Mundial, Keylor Navas no fallará con su habitual rito antes de los partidos, arrodillándose y elevando sus brazos al cielo agradeciendo a Dios el darle la "oportunidad" de poder hacerlo en "estadios grandes" y que todos vieran que él era "un hombre de fe".

Por otro lado, el jugador blanco aseguró que no le pide a Dios que "no le metan goles", y admitió que en el mundo del fútbol "a veces uno se deja tentar", sobre todo en momentos donde "las cosas no salían". Sin embargo, el mensaje de su abuela fue el que le ayudó a evitar estas situaciones, quedándose con la idea de que "Dios tiene siempre algo maravilloso para cada uno".

Su destacable práctica evangelista pudo presenciarse en el documental 'Keylor Navas. Un hombre de fe', donde el portero costarricense repasó su trayectoria ligada siempre a sus creencias, con "momentos complicados" a su llegada a España, primero en el Albacete y después en el Levante, y su posterior fichaje por el Real Madrid entendido como "ver un niño hecho adulto dar su primer paso".

"Tuvimos un momento muy bonito en el Bernabéu donde grabamos en el vestuario. Participaron alrededor de 11 jugadores, además de Zidane y Florentino Pérez. Dice mucho de la suerte que tengo en que me estimen y me apoyen jefes y compañeros", concluyó Keylor Navas.