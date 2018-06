Cristiano Ronaldo frustra a España en su debut en el Mundial

Veamos , Portugal una autentica castaña si ayer no nos empata estoy convencido que no pasa a octavos y lo veremos.



Ronaldo, tramposo penalty que es piscinazo, segundo gol fallo del portero y el tercero vino por una falta que no fue. Cristiano lleva 46 faltas tiradas con Portugal y nunca ha metido gol, hasta ayer. Sobran las palabras. No hace una falta bien desde que hizo la comunión. Ah y soy del Madrid y a este Cristiano habrá que crucificarle.