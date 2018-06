Isco: "Esto es el fútbol, a veces pasan cosas que no se tienen planeadas"

15/06/2018 - 23:14

El centrocampista de la selección española Francisco Alarcón 'Isco', declaró, tras el empate (3-3) ante Portugal en el debut del Mundial de Rusia, que "el fútbol" tiene las salidas de guion inesperadas que les deparó el empate de Cristiano Ronaldo en el minuto 88, recordando lo "difícil" del torneo.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Este equipo ha demostrado que tiene mucho corazón y orgullo y ganas de hacer las cosas bien. Hemos peleado mucho y sobreponernos a un gol en el minuto 4. Luego, cuando mejor lo estábamos haciendo llegó el segundo. Esto es un Mundial, es muy difícil, aquí nadie regala nada, pero estoy orgulloso del trabajo del equipo y de cómo hemos jugado. Esto es el fútbol, a veces pasan cosas que no se tienen planeadas pero esto acaba de empezar", afirmó a Telecinco tras el choque en Sochi.

A pesar del empate, el malagueño se sintió muy orgulloso de sus compañeros. "Estoy orgulloso de este equipo, de la lucha, de dejarlo todo en el campo. Creo que merecimos un poquito más, el empate quizás nos sabe a poco pero nos da mucha fuerza para pelear los siguientes partidos", señaló.

El atacante no quiso restar méritos a Portugal. "No jugamos solos, el equipo rival también tiene sus virtudes, las hemos intentado contrarrestar lo máximo posible. En líneas generales ha sido un buen partido, no se puede estar contento del todo por el resultado pero la sensación es buena", indicó.

Por último, habló sobre De Gea y su error en el segundo gol de Portugal, algo a lo que no quiso darle demasiada importancia. "De Gea es mayorcito, todos fallamos, esto es el fútbol y lo bonito es que en cinco días tiene otra oportunidad para reivindicarse y reivindicarnos todos. Tenemos que ganar sí o sí", sentenció.