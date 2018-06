El Valladolid de los 35 goles de Mata vuelve a Primera cuatro años después

16/06/2018 - 23:32

Mata: "Es inimaginable lo que me ha pasado este año"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Real Valladolid ha certificado este sábado su retorno a la Primera División cuatro años después, después de una temporada condicionada por los 35 goles marcados por el delantero madrileño Jaime Mata y, sobre todo, por la recuperación anímica que trajo consigo el nombramiento de Sergio González como entrenador en la recta final de esta Liga 1/2/3.

"No se puede cerrar mejor una temporada. Es inimaginable lo que me ha pasado este año. He crecido tanto por la confianza. Al final valorar el trabajo es lo que priorizan aquí en el Valladolid", comentó el propio Jaime Mata ante los micrófonos de Movistar Plus, tras el 1-1 de los vallisoletanos en casa frente al CD Numancia para certificar el ascenso.

"A base de trabajo, han llegado los goles. En los dos 'play-offs' previos que he vivido, me ha tocado vivir la cara mala. Pero el fútbol por fin me lo ha devuelto, me he sacado esta espinita que tenía. Hemos llegado con esa chispa y esa confianza que da meterse en el 'play-off' al final. El que viene de atrás tiene ese plus de confianza y energía", insistió el delantero nacido en Madrid.

Después de los festejos por el regreso del Valladolid a LaLiga Santander, Mata se incorporará casi con total seguridad a la disciplina del Getafe CF. "El fútbol son decisiones... Yo ahora estoy muy feliz de haber conseguido el objetivo, que era subir al Valladolid", dijo cuando se le preguntó por los escasos flecos que cerrarán en las próximas semanas su fichaje por el cuadro azulón.

OPORTUNO ATERRIZAJE DE SERGIO

El éxito del conjunto pucelano tiene varios nombres, pero sin duda el del técnico Sergio González ha sido el de mayor calado en la recta final de curso. El barcelonés aterrizó en el banquillo del estadio José Zorrilla el pasado 10 de abril, con los blanquivioletas ocupando el undécimo puesto de la clasificación y a tres puntos de la zona de 'play-off' de ascenso.

Sergio sustituyó en el cargo a Luis César Sampedro y desde la 35ª jornada liguera cogió las riendas de un equipo con demasiados vaivenes. El entrenador saliente había estado en la cuerda floja varias veces, especialmente tras sus polémicas declaraciones contra la directiva del club en la rueda de prensa previa al partido ante el Rayo Vallecano (1-1, jornada 29).

Ahí, entre otras frases lapidarias, Sampedro espetó: "En noviembre me quieren renovar por dos años y un mes después no quieren dejarme acabar la temporada". Así se cavó media tumba, siendo relevado en su puesto por un Sergio que inició su carrera como técnico en el filial del Espanyol en 2014. Posteriormente promocionó al primer equipo periquito, al que dirigió en LaLiga Santander durante la temporada 2014-15 y la primera mitad de la campaña 2015-16.

Exfutbolista internacional absoluto, el preparador catalán asumió el objetivo de reconducir el camino del Valladolid hacia la fase de ascenso. Y lo hizo con una estadística formidable, obteniendo seis victorias y un empate en las últimas ocho jornadas de la liga regular. Ya en el 'play-off', sus pupilos siguieron mostrándose muy efectivos en las labores ofensivas a domicilio y también bastante sólidos delante de su afición.

Los vallisoletanos eliminaron en semifinales al Real Sporting de Gijón, firmando sendas victorias como local (por 3-1) y como visitante (1-2). Y su última víctima fue este fin de semana un Numancia noqueado en la ida de la finalísima, después de haber encajado un 0-3 en Los Pajaritos que a la postre fue imposible de remontar.

El Pucela acompaña así a la elite al Rayo Vallecano y al Huesca, después de cuatro temporadas en Segunda. En la primera de ellas fue la única que logró jugar la promoción de ascenso, cayendo en semifinales ante la UD Las Palmas, hasta ahora. Un 2018 de regreso a la liga de los mejores, donde históricamente ha pertenecido.