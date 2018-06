Cardoner: "Ya era hora de que los políticos asumieran la responsabilidad"

Barcelona, 16 jun (EFE).- Jordi Cardoner, vicepresidente primero del FC Barcelona y de la Fundación del club azulgrana, ha asegurado que "ya era hora" de que los políticos "asumieran la responsabilidad que les toca" en el trabajo con refugiados, en referencia a la decisión del Gobierno español de acoger a los inmigrantes del Aquarius.

La Fundación del FC Barcelona, al frente de la cual está Maria Vallés, es una entidad que gestiona 17 millones de euros, trabaja en 50 países y tiene tres programas de acogida de refugiados en Grecia, Italia y el Líbano.

A cinco días de la celebración del Día Mundial de los refugiados (el próximo 20 de junio), Cardoner y Vallés repasan para EFE los progresos realizados por la Fundación de la entidad azulgrana en los últimos años, la alianza que mantiene con Naciones Unidas y los más de 12.000 niños que se benefician del programa de refugiados.

"Nuestro objetivo es que los refugiados tengan una vida digna. No estamos hablando de política, sino de mejorar el bienestar emocional de las familias y de su entorno más próximo y también en posicionar el deporte como una herramienta de integración social", cuenta Cardoner.

Recuerda Vallés que la Fundación del Barça cuenta con más de 490.000 beneficiarios. El objetivo es que cale "esa lluvia fina" en los niños para que, por medio de herramientas educativas, como el programa 'futbolnet', se promueva la integración social, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos.

"Ya era hora de que los políticos empezaran a tomar decisiones sobre una temática que en nuestro país estaba huérfana. Todos nos llenábamos la boca de bondades sociales, pero esta cuestión es un problema complejo, estamos hablando de la crisis mundial más importante después de la Segunda Guerra Mundial", asegura el vicepresidente del club catalán.

Cardoner comenta que no se encuentran soluciones dentro de los programas sociales y no se puede actuar por exclusión en este campo. "La responsabilidad de los políticos es global. Claro que se puede priorizar, y la prioridad está siempre en el kilómetro cero, pero eso no significa dejar de lado otras actuaciones: o delegas o utilizas menos recursos", insiste.

El Barça destina 17 millones de euros a su Fundación, un 0'7 por ciento del presupuesto y un 0'5 de los contratos que firman los jugadores, una cantidad que superará los 22 millones de euros en 2021, cuando finaliza el mandato de la actual directiva.

"Nuestro kilómetro cero es Cataluña (421.000 niños y niñas beneficiarios en 35 localidades) y trabajamos en tres líneas: la lucha contra la violencia y contra la exclusión social y el refuerzo de la educación a través de 'futbolnet' y 'Barçakids'", comenta el directivo.

En el plano internacional, el FC Barcelona tiene una alianza estratégica con la Fundación Stavros Niarchos, que aporta dos millones de euros en algunos de los tres programas de protección a los refugiados.

"El Barça trabaja sobre el bienestar emocional, intentamos aportarles esperanza y mejorar su autoestima. No vamos a solventar nada a corto plazo. Estamos trabajando sobre formas de actuar. Se trata de sembrar valores, es una inversión de largo plazo", asegura Cardoner.

El programa de refugiados se centra en el Líbano, Italia y Grecia. Cuenta Maria Vallés, que en Líbano, un país con un millón de refugiados, el Barça empezó a trabajar el año pasado en 80 escuelas, muchas de ellas con más refugiados que población local.

"Llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Educación, lo cual permitió que nuestros programas tuvieran un gran impacto en cuanto al nivel de convivencia entre los niños sirios, afganos y los libaneses en seis municipios del valle de la Bekaa", apunta.

El informe independiente de evaluación encargado por la entidad azulgrana confirma los progresos conseguidos en los diferentes escenarios, la mejora del respeto interpersonal, el incremento de la tolerancia y la aceptación de la diferencia, pero también cuestiones básicas "como que puedan volver a dormir y olvidarse de los problemas del día a día", añade Vallés.

"En Italia estamos en cinco centros de menores no acompañados. Les facilitamos un modelo de referencia de vida diferente y herramientas sociales para el diálogo. En este caso han bajado notablemente los niveles de ansiedad", comenta la directora general de la fundación barcelonista.

En Grecia, el trabajo de la Fundación del Barça tiene tres ejes: en Lesbos, en el centro de refugiados de Kare Tepe y en el de Moria, así como en el campo de refugiados del puerto de Skaramangas, en El Pireo.

"Con la Fundación Stavros Niarchos seguiremos en estos tres países y en el futuro ampliaremos nuestra acción a Jordania. En Cataluña seguiremos trabajando en el ámbito de menores acompañados", añade Vallés.

Cardoner asegura que queda por recorrer en este campo "todo el camino que sea necesario". Recuerda que es una carpeta que el club abrió un día y que "desgraciadamente no se puede cerrar". "Queremos trabajar tanto en el origen como en la recepción", insiste.

Comenta que no existe una alianza de clubes de fútbol en este campo, pero insiste en que desde el Barça están "absolutamente abiertos" a esta iniciativa, porque "en el espectro social no hay ningún tipo de rivalidad con nadie".

En la Fundación del Barça tienen asumido el largo camino que queda por recorrer y recuerdan una conversación con Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, quien después de agradecer el trabajo realizado por la entidad azulgrana les preguntó: "¿Ustedes saben donde se han metido".