Joachim Löw: "Que no cunda el pánico, no nos vamos a derrumbar"

17/06/2018 - 20:57

MOSCÚ, 17 (DPA/EP) El seleccionador alemán, Joachim Löw, pidió este domingo a los hinchas de la 'Mannschaft' que no pierdan la fe y aseguró que no cambiará el estilo, pese reconocer una mala actuación de su equipo en la sorprendente derrota (0-1) que sufrió ante México en el estreno del Mundial de Rusia 2018.

"No nos vamos a derrumbar ahora y a perder el norte. No vamos a cambiar el estilo. Tenemos una estructura, una entidad, y vamos a mirar hacia adelante", dijo Löw en la rueda de prensa posterior a la derrota por 1-0 con México en el estadio Luzhniki.

"No vamos a cambiar nuestro plan por esto. Que no cunda el pánico, quedan dos partidos y tendremos la oportunidad de resarcirnos", añadió el técnico alemán tras el debut en Rusia 2018 dentro del Grupo F de la defensora del título.

La actual campeona del mundo tropezó en su debut en Rusia ante México y ofreció una versión muy frágil ante los rápidos delanteros aztecas, que fueron un dolor de cabeza para la defensa alemana. México se encerró, tapó bien los espacios y ganó a la contra.

"No pudimos jugar con nuestro estilo", admitió Löw. "Es decepcionante perder el primer partido. Es una situación a la que no estamos acostumbrados, pero hay que aceptar la situación, nos tenemos que sobreponer a estos obstáculos y hay que aprender del partido. Tenemos que ser mucho mejores en el próximo", dijo con vistas al duelo con Suecia del sábado.

"Parecíamos nerviosos y no jugamos de la forma que queríamos. Sólo en la segunda mitad fuimos más dominantes. Pero no estuvimos bien con los pases, perdimos el balón de forma tonta y a la hora de generar espacios no pudimos", afirmó.