Mundial 2018 | ¿El Mundial de las sorpresas? Ni Alemania, ni Brasil, ni España ni Argentina ganan en su debut

Francia es la única selección favorita que ganó su partido

México celebra la gran campanada del Mundial. Imagen: Reuters

La primera jornada del Mundial de Rusia, a falta de este lunes, ha sido una caja de sorpresas. Ninguna de las grandes favoritas ha conseguido la victoria (a excepción de Francia) en un campeonato que promete muchas más sorpresas y emociones. En la segunda jornada, selecciones como España, Alemania, Brasil, Argentina o Portugal están obligadas a ganar si quieren seguir con vida.

La primera sorpresa del Mundial de Rusia 2018 la dio este pasado sábado la modesta selección de Islandia. Los vikingos, que participan por primera vez en un campeonato de este calado, empataron ante Messi y compañía demostrando que van a ser un equipo difícil de batir.

La segunda corrió este domingo por parte de México, que ganó nada más y nada menos al actual campeón del mundo, como es la selección alemana de Joachim Löw. Y además jugando mejor que Alemania en la primera mitad. La segunda fue un acoso de los alemanes que quedó en aguas de borraja.

Pero no hay dos sin tres. Brasil, que tenía que jugar tras el Alemania-México, no pasó del empate ante Suiza (que ya empató ante España en uno de los amistosos previos al Mundial) después de un partido algo gris de Neymar. No de Coutinho, que marcó posiblemente el gol del Mundial.

Antes de todo esto, el viernes, España y Portugal empataron a tres tantos en el que ha sido el gran partido del Mundial de Rusia. Tanto españoles como portugueses están obligados a ganar a Irán y Marruecos, en teoría bastante asequibles. ¿Cuál será la siguiente sorpresa mundialista?