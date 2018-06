Croacia decide "excluir" del Mundial a Kalinic por una supuesta lesión de espalda

18/06/2018 - 17:35

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, ha decidido "excluir" del Mundial a Nikola Kalinic debido a una supuesta lesión de espalda que ninguna de las partes ha aclarado y en la que el delantero se escudó para no salir al campo casi al final del duelo frente a Nigeria pese a que había completado el calentamiento.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"De acuerdo con su cuerpo técnico, el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, ha decidido excluir a Nikola Kalinic del Mundial. Kalinic deja la concentración de Croacia en Roshchino y regresa a Croacia", anunció la federación croata en un comunicado.

Por su parte, Dalic explicó que el jugador del AC Milan calentó sin problemas ante Nigeria y que "se suponía que debía aparecer en la segunda mitad". "Sin embargo, luego declaró que no estaba listo para salir debido a un problema de espalda. Lo mismo sucedió durante el amistoso contra Brasil en Inglaterra, así como antes del entrenamiento del domingo. Lo he aceptado con calma y, como necesito que mis jugadores estén en forma y listos para jugar, he tomado esta decisión", recalcó.

La explicación del seleccionador no deja claro si Kalinic tenía una lesión o no, y la prensa croata asegura que el jugador se negó a salir al campo para jugar los cinco últimos minutos del partido. Croacia, que ganó el encuentro por 2-0, continuará el Mundial con una plantilla de 22 jugadores.